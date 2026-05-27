Алиев отреагировал на потенциальный переход Караваева в Шахтер

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Александр Алиев прокомментировал возможный переход флангового защитника столичного клуба Александра Караваева в донецкий «Шахтер»:

«Если «Динамо» не предложило ему контракт, то я его понимаю как футболиста. Он хочет продолжать играть, ему не предложили, а «Шахтер» сделал предложение. Я считаю, что это нормально.

Как отреагируют фанаты? А при чем здесь они? Во-первых, он же уже играл за «Шахтер». Потом перешел в «Динамо». Я думаю, что это нормально. Наши команды должны играть в еврокубках и добиваться хороших результатов, приносить очки для нашей страны, чтобы в еврокубках было больше команд. Поэтому я думаю, что все нормально.

Мне в «Шахтер» переходить не предлагали. Но я тогда и не хотел, я всегда хотел играть за «Динамо» Киев».

В сезоне 2025/26 Александр Караваев провел 33 матча на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.