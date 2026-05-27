  4. Алиев отреагировал на потенциальный переход Караваева в Шахтер
27 мая 2026, 13:47
Алиев отреагировал на потенциальный переход Караваева в Шахтер

Экс-игрок Динамо не стал критиковать Александра

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Александр Алиев прокомментировал возможный переход флангового защитника столичного клуба Александра Караваева в донецкий «Шахтер»:

«Если «Динамо» не предложило ему контракт, то я его понимаю как футболиста. Он хочет продолжать играть, ему не предложили, а «Шахтер» сделал предложение. Я считаю, что это нормально.

Как отреагируют фанаты? А при чем здесь они? Во-первых, он же уже играл за «Шахтер». Потом перешел в «Динамо». Я думаю, что это нормально. Наши команды должны играть в еврокубках и добиваться хороших результатов, приносить очки для нашей страны, чтобы в еврокубках было больше команд. Поэтому я думаю, что все нормально.

Мне в «Шахтер» переходить не предлагали. Но я тогда и не хотел, я всегда хотел играть за «Динамо» Киев».

В сезоне 2025/26 Александр Караваев провел 33 матча на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский тренер остался без работы
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
Трубин – все ближе к АПЛ. Слухи подтвердил авторитетный инсайдер
Динамо в минулому році із за нього просрала кубок України,  якщо хтось забув
Сколько много шума из-за пустого приспособленца. Еже в 20-г. его надо было гнать из Динамо.
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
Арда Туран определился с клубом, который будет возглавлять в новом сезоне
36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны
ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера вызвал легионера в сборную Украины
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
Маркевич отреагировал на неназначение его главным тренером сборной Украины
Рефери боя Усик – Верховен сделал откровенное признание
В Британии поставили точку в карьере Усика
