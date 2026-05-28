Во всех матчах УПЛ-2025/26 приняли участие только 12 игроков
Больше всего времени провел на поле Ян Юрчец
В сезоне-2025/26 выступали 498 футболистов. И только 12 из них приняли участие во всех 30 матчах чемпионата. Больше всего времени провел на поле 25-летний хорватский защитник «Кривбасса» Ян Юрчец, который отыграл без замен все встречи – 2700 минут.
Среди украинцев список гвардейцев сезона возглавил 29-летний защитник «Полесья» Богдан Михайличенко, который все 30 матчей провел в основном составе, находясь в игре 2666 минут. А среди голкиперов – 24-летний вратарь «Металлиста 1925» Данила Варакута, отыгравший в воротах без замен 28 матчей (2520 минут).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Игроки, проведшие 30 матчей в сезоне-2025/26
|
Игрок
|
Клуб
|
М
|
МС
|
Минуты
|
Ян ЮРЧЕЦ
|
Кривбасс
|
30
|
30
|
2700
|
Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО
|
Полесье
|
30
|
30
|
2666
|
Владимир ОДАРЮК
|
Полтава
|
30
|
30
|
2447
|
Илья КРУПСКИЙ
|
Металлист 1925
|
30
|
29
|
2596
|
Эдуард САРАПИЙ
|
Полесье
|
30
|
29
|
2585
|
Денис КУЗЫК
|
ЛНЗ
|
30
|
29
|
2543
|
Амбросий ЧАЧУА
|
Карпаты
|
30
|
28
|
2467
|
Артем СЛЕСАР
|
Заря
|
30
|
28
|
2188
|
Геннадий ПАСИЧ
|
ЛНЗ
|
30
|
27
|
2492
|
ХОАКИНЕТЕ
|
Эпицентр
|
30
|
27
|
2406
|
Андрей ПОНЕДЕЛЬНИК
|
Колос
|
30
|
26
|
2497
|
Николай ГАЙДУЧИК
|
Полесье
|
30
|
14
|
1389
М - всего матчей; МС - матчи в стартовом составе.
