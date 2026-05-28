Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Во всех матчах УПЛ-2025/26 приняли участие только 12 игроков
Украина. Премьер лига
28 мая 2026, 13:48 | Обновлено 28 мая 2026, 13:51
180
0

Во всех матчах УПЛ-2025/26 приняли участие только 12 игроков

Больше всего времени провел на поле Ян Юрчец

28 мая 2026, 13:48 | Обновлено 28 мая 2026, 13:51
180
0
Во всех матчах УПЛ-2025/26 приняли участие только 12 игроков
ФК Кривбасс. Ян Юрчец

В сезоне-2025/26 выступали 498 футболистов. И только 12 из них приняли участие во всех 30 матчах чемпионата. Больше всего времени провел на поле 25-летний хорватский защитник «Кривбасса» Ян Юрчец, который отыграл без замен все встречи – 2700 минут.

Среди украинцев список гвардейцев сезона возглавил 29-летний защитник «Полесья» Богдан Михайличенко, который все 30 матчей провел в основном составе, находясь в игре 2666 минут. А среди голкиперов – 24-летний вратарь «Металлиста 1925» Данила Варакута, отыгравший в воротах без замен 28 матчей (2520 минут).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, проведшие 30 матчей в сезоне-2025/26

Игрок

Клуб

М

МС

Минуты

Ян ЮРЧЕЦ

Кривбасс

30

30

2700

Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО

Полесье

30

30

2666

Владимир ОДАРЮК

Полтава

30

30

2447

Илья КРУПСКИЙ

Металлист 1925

30

29

2596

Эдуард САРАПИЙ

Полесье

30

29

2585

Денис КУЗЫК

ЛНЗ

30

29

2543

Амбросий ЧАЧУА

Карпаты

30

28

2467

Артем СЛЕСАР

Заря

30

28

2188

Геннадий ПАСИЧ

ЛНЗ

30

27

2492

ХОАКИНЕТЕ

Эпицентр

30

27

2406

Андрей ПОНЕДЕЛЬНИК

Колос

30

26

2497

Николай ГАЙДУЧИК

Полесье

30

14

1389

М - всего матчей; МС - матчи в стартовом составе.

По теме:
Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Могу подтвердить, что принял приглашение Динамо»
«Интрига сохраняется». Эксперт спрогнозировал финиш чемпионата Первой лиги
Президент ПФЛ рассказал, как снятие Руха повлияет на переходные матчи
цифры и факты Украинская Премьер-лига Ян Юрчец Мнение эксперта итоги сезона УПЛ
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Орлы взлетели в Лигу Европы. У Англии будет 9 клубов в еврокубках 2026/27
Футбол | 28 мая 2026, 06:47 5
Орлы взлетели в Лигу Европы. У Англии будет 9 клубов в еврокубках 2026/27
Орлы взлетели в Лигу Европы. У Англии будет 9 клубов в еврокубках 2026/27

В финале Лиги конференций Кристал Пэлас минимально обыграл Райо Вальекано

Суркис и Костюк решили провести переговоры со скандальным нападающим
Футбол | 28 мая 2026, 07:08 3
Суркис и Костюк решили провести переговоры со скандальным нападающим
Суркис и Костюк решили провести переговоры со скандальным нападающим

Будет решено будущее Бленуце

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги остался без тренера, который перейдет в Динамо
Футбол | 28.05.2026, 13:01
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги остался без тренера, который перейдет в Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги остался без тренера, который перейдет в Динамо
Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
Теннис | 27.05.2026, 16:27
Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико
Бокс | 28.05.2026, 08:08
ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико
ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк определился с футболистами, которые не нужны Динамо
Костюк определился с футболистами, которые не нужны Динамо
26.05.2026, 10:10 4
Футбол
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
27.05.2026, 08:21 4
Бокс
Лунин получил официальное предложение о трансфере 
Лунин получил официальное предложение о трансфере 
27.05.2026, 08:05 10
Футбол
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
28.05.2026, 05:46 14
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера вызвал легионера в сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера вызвал легионера в сборную Украины
26.05.2026, 16:47 11
Футбол
ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары
ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары
27.05.2026, 00:19 11
Хоккей
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
26.05.2026, 13:43
Футбол
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
26.05.2026, 08:48 17
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем