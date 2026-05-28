Во всех матчах УПЛ-2025/26 приняли участие только 12 игроков

В сезоне-2025/26 выступали 498 футболистов. И только 12 из них приняли участие во всех 30 матчах чемпионата. Больше всего времени провел на поле 25-летний хорватский защитник «Кривбасса» Ян Юрчец, который отыграл без замен все встречи – 2700 минут.

Среди украинцев список гвардейцев сезона возглавил 29-летний защитник «Полесья» Богдан Михайличенко, который все 30 матчей провел в основном составе, находясь в игре 2666 минут. А среди голкиперов – 24-летний вратарь «Металлиста 1925» Данила Варакута, отыгравший в воротах без замен 28 матчей (2520 минут).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, проведшие 30 матчей в сезоне-2025/26

Игрок Клуб М МС Минуты Ян ЮРЧЕЦ Кривбасс 30 30 2700 Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО Полесье 30 30 2666 Владимир ОДАРЮК Полтава 30 30 2447 Илья КРУПСКИЙ Металлист 1925 30 29 2596 Эдуард САРАПИЙ Полесье 30 29 2585 Денис КУЗЫК ЛНЗ 30 29 2543 Амбросий ЧАЧУА Карпаты 30 28 2467 Артем СЛЕСАР Заря 30 28 2188 Геннадий ПАСИЧ ЛНЗ 30 27 2492 ХОАКИНЕТЕ Эпицентр 30 27 2406 Андрей ПОНЕДЕЛЬНИК Колос 30 26 2497 Николай ГАЙДУЧИК Полесье 30 14 1389

М - всего матчей; МС - матчи в стартовом составе.