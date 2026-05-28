Президент ПФЛ рассказал, как снятие Руха повлияет на переходные матчи
За сохранение «прописки» в Первой лиге будет только одно противостояние
Президент ПФЛ Александр Каденко эксклюзивно для Sport.ua рассказал, как решение «Руха» выступать в новом сезоне во Второй лиге отразится на переходных матчах за место в Первом дивизионе:
– В нашем Регламенте четко прописано, что в случае снятия клуба УПЛ, то финишировавшая 13-й в Первой лиге команда автоматически сохраняет «прописку». А команда, занявшая 14 место, проведет переходные поединки с четвертой командой по итогам соревнований во Втором дивизионе.
Итак, в заключительном 30 туре Первой лиги в соперничестве «Чернигова» и «Ворсклы» определится кто займет спасительное 13 место, а у кого впереди выяснение отношений с «Полесьем-2».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
