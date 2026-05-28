  4. Президент ПФЛ рассказал, как снятие Руха повлияет на переходные матчи
28 мая 2026, 13:54
Президент ПФЛ рассказал, как снятие Руха повлияет на переходные матчи

За сохранение «прописки» в Первой лиге будет только одно противостояние

ПФЛ. Александр Каденко

Президент ПФЛ Александр Каденко эксклюзивно для Sport.ua рассказал, как решение «Руха» выступать в новом сезоне во Второй лиге отразится на переходных матчах за место в Первом дивизионе:

– В нашем Регламенте четко прописано, что в случае снятия клуба УПЛ, то финишировавшая 13-й в Первой лиге команда автоматически сохраняет «прописку». А команда, занявшая 14 место, проведет переходные поединки с четвертой командой по итогам соревнований во Втором дивизионе.

Итак, в заключительном 30 туре Первой лиги в соперничестве «Чернигова» и «Ворсклы» определится кто займет спасительное 13 место, а у кого впереди выяснение отношений с «Полесьем-2».

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Первая лига Украины Вторая лига Украины Александр Каденко Рух Львов Чернигов Ворскла Полтава Полесье-2 Житомир переходные матчи инсайд
Андрей Писаренко Sport.ua
