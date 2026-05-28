Президент ПФЛ рассказал, как снятие Руха повлияет на переходные матчи

Президент ПФЛ Александр Каденко эксклюзивно для Sport.ua рассказал, как решение «Руха» выступать в новом сезоне во Второй лиге отразится на переходных матчах за место в Первом дивизионе:

– В нашем Регламенте четко прописано, что в случае снятия клуба УПЛ, то финишировавшая 13-й в Первой лиге команда автоматически сохраняет «прописку». А команда, занявшая 14 место, проведет переходные поединки с четвертой командой по итогам соревнований во Втором дивизионе.

Итак, в заключительном 30 туре Первой лиги в соперничестве «Чернигова» и «Ворсклы» определится кто займет спасительное 13 место, а у кого впереди выяснение отношений с «Полесьем-2».