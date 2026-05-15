ВИДЕО. Состоялась жеребьевка плей-офф между Первой и Второй лигами
Поединки переходного мини-турнира между лигами пройдут 4 и 10 июня
В Киеве в Доме футбола прошла жеребьевка матчей этапа плей-офф за первое и третье места Второй лиги 2025/26, а также матчей этапа плей-офф за право участия в соревнованиях Первой лиги следующего сезона.
В жеребьевке приняли участие менеджер отдела по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований УАФ Юрий Иванченко и менеджер по работе с лигами ПФЛ Сергей Анненко.
Этап плей-офф состоит из двух матчей – по одному на поле каждой из команд-участниц.
Победители своих групп во Второй лиге этого сезона выходят напрямую в Первую лигу. А две команды, которые займут третье-четвертое места во Второй лиге, сыграют в матчах плей-офф с командами Первой лиги, которые займут 13-е и 14-е места.
Результаты жеребьевки ПФЛ
🔹 Матч за первое место во Второй лиге, который пройдет на нейтральном поле:
- Первое место Группы Б (номинальный хозяин) – Первое место Группы А
Базовая дата матча за чемпионство Второй лиги – 27 мая 2026 года. Состоит из одного матча.
🔹 Матч за третье место во Второй лиге, который пройдет на нейтральном поле:
- Второе место Группы Б (номинальный хозяин) – Второе место Группы А
Базовая дата матча за третье место – 30 мая 2026 года. Состоит из одного матча.
🔹 Матчи плей-офф за право участия в соревнованиях Первой лиги 2026/27
Первая пара
- 4-е место Второй лиги – 13-е место Первой лиги (базовая дата матча – 4 июня)
- 13-е место Первой лиги – 4-е место Второй лиги (базовая дата матча – 10 июня)
Вторая пара
- 3-е место Второй лиги – 14-е место Первой лиги (базовая дата матча – 4 июня)
- 14-е место Первой лиги – 3-е место Второй лиги (базовая дата матча – 10 июня)
Турнирная таблица Первой лиги
Турнирная таблица Второй лиги
Видео жеребьевки
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть
