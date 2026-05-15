ВИДЕО. Состоялась жеребьевка плей-офф между Первой и Второй лигами

Украина. Первая лига
15 мая 2026, 11:14 | Обновлено 15 мая 2026, 11:24
367
0

Поединки переходного мини-турнира между лигами пройдут 4 и 10 июня

ПФЛ

В Киеве в Доме футбола прошла жеребьевка матчей этапа плей-офф за первое и третье места Второй лиги 2025/26, а также матчей этапа плей-офф за право участия в соревнованиях Первой лиги следующего сезона.

В жеребьевке приняли участие менеджер отдела по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований УАФ Юрий Иванченко и менеджер по работе с лигами ПФЛ Сергей Анненко.

Этап плей-офф состоит из двух матчей – по одному на поле каждой из команд-участниц.

Победители своих групп во Второй лиге этого сезона выходят напрямую в Первую лигу. А две команды, которые займут третье-четвертое места во Второй лиге, сыграют в матчах плей-офф с командами Первой лиги, которые займут 13-е и 14-е места.

Результаты жеребьевки ПФЛ

🔹 Матч за первое место во Второй лиге, который пройдет на нейтральном поле:

  • Первое место Группы Б (номинальный хозяин) – Первое место Группы А

Базовая дата матча за чемпионство Второй лиги – 27 мая 2026 года. Состоит из одного матча.

🔹 Матч за третье место во Второй лиге, который пройдет на нейтральном поле:

  • Второе место Группы Б (номинальный хозяин) – Второе место Группы А

Базовая дата матча за третье место – 30 мая 2026 года. Состоит из одного матча.

🔹 Матчи плей-офф за право участия в соревнованиях Первой лиги 2026/27

Первая пара

  • 4-е место Второй лиги – 13-е место Первой лиги (базовая дата матча – 4 июня)
  • 13-е место Первой лиги – 4-е место Второй лиги (базовая дата матча – 10 июня)

Вторая пара

  • 3-е место Второй лиги – 14-е место Первой лиги (базовая дата матча – 4 июня)
  • 14-е место Первой лиги – 3-е место Второй лиги (базовая дата матча – 10 июня)

Турнирная таблица Первой лиги

Турнирная таблица Второй лиги

Видео жеребьевки

Николай Степанов Источник: ПФЛ
