Иньиго ПЕРЕС: «Это был не тот матч, который мы себе представляли»

Главный тренер «Райо Вальекано» Иньиго Перес прокомментировал поражение от «Кристал Пэлас» (0:1) в финале Лиги конференций:

«Сейчас тяжелые времена для всех. Нам просто нужно как-то это пережить», — сказал он, не находя слов утешения после поражения. Так бывает, когда проигрываешь. Особенно когда ты был так близок к победе. Что действительно ломает тебя изнутри, так это видеть, как плачут люди. Это просто разбивает тебя на части. Ты чувствуешь эту печаль и разочарование от поражения, от того, что не удалось испытать тот взрыв счастья, который принесла бы победа, и это оставляет тебя в полном отчаянии».

«Есть боль, разочарование, печаль. От того, как это ускользнуло от нас. Очевидно, это не приятная ситуация. В такой деликатный момент, когда ты проигрываешь, это разочарование, когда выигрываешь – счастье. Что тебя уничтожает, так это видеть, как люди плачут. Это ранит тебя. Они плачут от эмоций. И все же именно они требуют, чтобы ты поднялся, именно они поддерживают тебя».

«Мы проиграли футбольный матч. Мы не упустили возможность проявить себя. Это был не день, чтобы показать, на что мы способны, это был день, чтобы праздновать или плакать. Наша настоящая сущность проявляется в повседневной жизни. Вы можете прийти в наш район и увидеть это сами в любой день. Именно там вы увидите, какими являются люди и из чего состоит Вальекас».

«Болельщики – это та движущая сила, которая помогает команде выстоять и поддерживает ту мечту, в которой мы живем, и именно они — причина того, что мы не сдерживаем слёз, когда выходим к ним. Обычно мы стараемся сохранять самообладание, независимо от того, выиграли мы или проиграли, но в такой ситуации невозможно оставаться бесстрастным».

«Слов просто нет. Это сложные моменты, через которые приходится проходить. В «Райо» мы принимаем страдания, и благодаря этому преодолеваем множество проблем, даже если это и сложно. Я горжусь игроками, болельщиками, всем районом».

«Это был не тот матч, который мы себе представляли, который у всех нас был в голове. Но я предпочитаю думать, что дело не в нас, а в том, что они были лучше. Они заслуженно победили. Первый тайм был скорее процессом притирки. Ни одна из сторон не хотела совершать ошибки. Но тот гол, забитый в результате единичной атаки, действительно повлиял на нас. Мы пережили несколько очень опасных моментов, но нам удалось оправиться. Возможно, это было не блестяще, но мы избавились от того ощущения, что не совсем в своей тарелке. »

«Они чувствовали себя более комфортно, лучше вошли в игру. Затем у них был тот момент, когда они забили, и у них было несколько хороших моментов. Но мы удержались, не развалились, хотя и не блистали, и не так, как обычно».

«Я не увидел ничего такого, чего мы бы уже не видели. Обе команды были практически раскрыты, и каждая из них могла переиграть соперника. Не думаю, что решающим фактором стал наш недостаток опыта. Решающими были конкретные моменты».

«Улучшить результаты этого года было и так сложно. Амбиции не измеряются словами на пресс-конференции, и у этих игроков амбиций более чем достаточно. Будем надеяться, что они смогут и дальше их демонстрировать».

«Трудно найти такую группу игроков, как эта. Эта группа действительно особенная. Они настоящие друзья, которые уважают и любят друг друга. Они помогают друг другу. Они защищают и поддерживают друг друга. Если мне и придется проиграть, то я предпочту проиграть вместе с этими ребятами».

«Сейчас не уместно говорить о моем будущем. Это было бы несправедливо».