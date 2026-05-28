  4. Кристал Пэлас стал вторым самым дорогим клубом среди победителей ЛК
Кристал Пэлас, по версии Transfermarkt, стал вторым самым дорогим клубом, выигрывавшим Лигу конференций.

Суммарную рыночную стоимость игроков «орлов» портал оценивает в 541 млн евро.

Среди всех пяти победителей в истории турнира только Челси в сезоне 2024/25 имел более дорогой состав футболистов (922 млн евро).

Напомним, что победителями Лиги конференций были Рома (2021/22), Вест Хэм Юнайтед (2022/23), Олимпиакос (2023/24), Челси (2024/25) и Кристал Пэлас (2025/26).

Все победители Лиги конференций по суммарной рыночной стоимости состава игроков, по версии Transfermarkt

  • 922 млн евро – Челси (2024/25)
  • 541 млн евро – Кристал Пэлас (2025/26)
  • 453 млн евро – Вест Хэм Юнайтед (2022/23)
  • 369 млн евро – Рома (2021/22)
  • 110 млн евро – Олимпиакос (2023/24)
У футболі все вирішує бабло 
Ну вот. А стоимость Шахтёра  - 167, Карлы)
