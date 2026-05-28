Кристал Пэлас стал вторым самым дорогим клубом среди победителей ЛК
Transfermarkt указал суммарную рыночную стоимость составов игроков всех выигрывавших турнир команд
Кристал Пэлас, по версии Transfermarkt, стал вторым самым дорогим клубом, выигрывавшим Лигу конференций.
Суммарную рыночную стоимость игроков «орлов» портал оценивает в 541 млн евро.
Среди всех пяти победителей в истории турнира только Челси в сезоне 2024/25 имел более дорогой состав футболистов (922 млн евро).
Напомним, что победителями Лиги конференций были Рома (2021/22), Вест Хэм Юнайтед (2022/23), Олимпиакос (2023/24), Челси (2024/25) и Кристал Пэлас (2025/26).
Все победители Лиги конференций по суммарной рыночной стоимости состава игроков, по версии Transfermarkt
- 922 млн евро – Челси (2024/25)
- 541 млн евро – Кристал Пэлас (2025/26)
- 453 млн евро – Вест Хэм Юнайтед (2022/23)
- 369 млн евро – Рома (2021/22)
- 110 млн евро – Олимпиакос (2023/24)
