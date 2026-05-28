Кристал Пэлас стал вторым самым дорогим клубом среди победителей ЛК

Кристал Пэлас, по версии Transfermarkt, стал вторым самым дорогим клубом, выигрывавшим Лигу конференций.

Суммарную рыночную стоимость игроков «орлов» портал оценивает в 541 млн евро.

Среди всех пяти победителей в истории турнира только Челси в сезоне 2024/25 имел более дорогой состав футболистов (922 млн евро).

Напомним, что победителями Лиги конференций были Рома (2021/22), Вест Хэм Юнайтед (2022/23), Олимпиакос (2023/24), Челси (2024/25) и Кристал Пэлас (2025/26).

Все победители Лиги конференций по суммарной рыночной стоимости состава игроков, по версии Transfermarkt