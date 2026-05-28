  4. Бенфика определилась с новым главным тренером. Контракт на два года
28 мая 2026, 11:57
Бенфика определилась с новым главным тренером. Контракт на два года

Лиссабонский клуб находится на финальной стадии переговоров с португальцем Марку Силвой

Getty Images/Global Images Ukraine. Марку Силва

Португальская «Бенфика» определилась с новым главным тренером, который заменит на этой должности Жозе Моуриньо. Об этом сообщил инсайдер Бен Джейкобс.

Лиссабонский клуб находится на продвинутой стадии переговоров с 48-летним Марку Силвой, который с июля 2021-го возглавляет английский «Фулхэм».

«Орлы» предложили португальцу контракт на два года с опцией пролонгации еще на один сезон. Переговоры ведет известный и влиятельный агент Жорже Мендеш.

Представитель английской Премьер-лиги пытался сохранить Силву, но тренер проигнорировал предложение продлить сотрудничество на четыре года. нынешнее соглашение истекает 30 июня.

В составе «Бенфики» выступают два футболиста сборной Украины – голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.

Николай Тытюк Источник: Бен Джейкобс
