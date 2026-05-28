Бенфика определилась с новым главным тренером. Контракт на два года
Лиссабонский клуб находится на финальной стадии переговоров с португальцем Марку Силвой
Португальская «Бенфика» определилась с новым главным тренером, который заменит на этой должности Жозе Моуриньо. Об этом сообщил инсайдер Бен Джейкобс.
Лиссабонский клуб находится на продвинутой стадии переговоров с 48-летним Марку Силвой, который с июля 2021-го возглавляет английский «Фулхэм».
«Орлы» предложили португальцу контракт на два года с опцией пролонгации еще на один сезон. Переговоры ведет известный и влиятельный агент Жорже Мендеш.
Представитель английской Премьер-лиги пытался сохранить Силву, но тренер проигнорировал предложение продлить сотрудничество на четыре года. нынешнее соглашение истекает 30 июня.
В составе «Бенфики» выступают два футболиста сборной Украины – голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.
Benfica are now in advanced talks with Marco Silva to try and finalise a 2+1 contract, while Fulham still wait for formal clarification over his future.— Ben Jacobs (@JacobsBen) May 27, 2026
Silva landed in Lisbon this evening for a speaking engagement, unrelated to any Benfica negotiations.
