28 мая 2026, 11:28 | Обновлено 28 мая 2026, 11:44
Англия в двух сезонах подряд будет представлена 9 командами в еврокубках

Это стало возможным после победы Кристал Пэлас в Лиге конференций

Getty Images/Global Images Ukraine

Англия в сезоне 2026/27 снова будет представлена ​​9 командами в еврокубках.

Это стало возможным после победы Кристал Пэлас в Лиге конференций сезона 2025/26.

Напомним, какие команды представляли Англию в еврокубках в сезоне 2025/26 и будут представлять в сезоне 2026/27.

2025/26 (9)

  • Лига чемпионов: Ливерпуль, Арсенал, Манчестер Сити, Челси, Ньюкасл Юнайтед, Тоттенхэм Хотспур
  • Лига Европы: Астон Вилла, Ноттингем Форест
  • Лига конференций: Кристал Пэлас

2026/27 (9)

  • Лига чемпионов: Арсенал, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Астон Вилла, Ливерпуль
  • Лига Европы: Борнмут, Сандерленд, Кристал Пэлас
  • Лига конференций: Брайтон
