Англия в двух сезонах подряд будет представлена 9 командами в еврокубках
Это стало возможным после победы Кристал Пэлас в Лиге конференций
28 мая 2026, 11:28 | Обновлено 28 мая 2026, 11:44
Англия в сезоне 2026/27 снова будет представлена 9 командами в еврокубках.
Это стало возможным после победы Кристал Пэлас в Лиге конференций сезона 2025/26.
Напомним, какие команды представляли Англию в еврокубках в сезоне 2025/26 и будут представлять в сезоне 2026/27.
2025/26 (9)
- Лига чемпионов: Ливерпуль, Арсенал, Манчестер Сити, Челси, Ньюкасл Юнайтед, Тоттенхэм Хотспур
- Лига Европы: Астон Вилла, Ноттингем Форест
- Лига конференций: Кристал Пэлас
2026/27 (9)
- Лига чемпионов: Арсенал, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Астон Вилла, Ливерпуль
- Лига Европы: Борнмут, Сандерленд, Кристал Пэлас
- Лига конференций: Брайтон
