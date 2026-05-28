  4. ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб удивил, объявив о трансфере Шевченко
28 мая 2026, 12:41
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб удивил, объявив о трансфере Шевченко

Никита Шевченко будет выступать за PROFAN

Украинский голкипер Никита Шевченко нашел новую команду после ухода из Александрии. Голкипер присоединился к PROFAN, выступающему в медиа-лиге.

«К нашей семье присоединяется известный украинский голкипер – 3-разовый чемпион Украины, 3-разовый обладатель Кубка и 2-разовый обладатель Суперкубка страны, игрок национальной сборной Украины.

Надежность, опыт, характер – именно то, что идеально подходит нашей команде. Верим и надеемся на долгое и счастливое сотрудничество», – говорится в сообщении.

Во время карьеры Шевченко защищал ворота донецкого Шахтера, Мариуполя, львовских Карпат, луганской Зари и Александрии. За плечами Никиты – 140 матчей в украинской Премьер-лиге, 22 матча в Лиге Европы, 2 матча в Лиге конференций и 12 матчей в Кубке Украины.

