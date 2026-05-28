Перед прикарпатским дерби у Пробоя возникли кадровые проблемы

Как стало известно Sport.ua, в заключительном поединке 30 тура Первой лиги «Пробой» – «Прикарпатье» городенковцам не смогут помочь сразу четыре ведущих игрока.

По имеющейся информации, в предыдущем календарном матче с «Викторией» крестообразную связку колена повредил Михаил Хромей и выбыл на девять месяцев. Были прооперированы лидер атаки Богдан Оринчак и Игорь Гук. Находится на больничном и Руслан Харук. Но подопечные Владимира Ковалюка настроены серьезно и в случае победы над ивано-франковцами смогут финишировать шестыми, что можно считать успехом как для дебютанта Первой лиги.

Также достигнута договоренность с Андреем Близниченко, имеющим опыт выступлений в УПЛ, Максимом Гирным и Владимиром Радульским, у которых заканчиваются контракты 30 июня, о продлении соглашений.

Поединок «Пробой» – «Прикарпатье» состоится в Городенке 1 июня.