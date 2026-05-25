Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стали известны первые игроки, с которыми попрощается Пробой
Украина. Первая лига
25 мая 2026, 14:57 | Обновлено 25 мая 2026, 15:54
557
0

Стали известны первые игроки, с которыми попрощается Пробой

Один из футболистов еще осенью играл в Премьер-лиге

25 мая 2026, 14:57 | Обновлено 25 мая 2026, 15:54
557
0
Стали известны первые игроки, с которыми попрощается Пробой
НК Пробой

Дебют городенковского «Пробоя» в Первой лиге смело можно назвать удачным: за тур до завершения сезона команда из небольшого города в Ивано-Франковской области с 36 очками занимает шестое место в турнирной таблице. Через месяц почти у всех игроков клуба заканчиваются контракты. С кем-то соглашения будут продлены, но будут и те, кому придется уйти.

Как стало известно Sport.ua, 27-летний правый полузащитник Андрей Ляшенко и 25-летний центрфорвард Максим Гирный в следующем сезоне не будут играть за «Пробой». Собственно, с первым из них соглашение уже разорвано.

Недавно оба исполнителя были основными игроками «Эпицентра», Ляшенко в прошлом году даже стал чемпионом Первой лиги, а после этого дважды сыграл в УПЛ. Гирный попал в Пробой транзитом через «Буковину».

Но весной в Городенке у футболистов не заладилось: полузащитник провел всего 2 матча, а нападающий выходил на поле 7 раз, не отличившись результативными действиями.

Поединок заключительного тура Первой лиги «Пробой» проведет дома 1 июня. Соперником команды Владимира Ковалюка по областному дерби будет «Прикарпатье».

По теме:
ФОТО. Красавица-журналистка из украинского футбола покорила сеть
Пономарев рассказал, интересно ли ему было, как сыграет главный конкурент
Денис АНТЮХ: «Мы давно не могли победить»
чемпионат Украины по футболу инсайд Первая лига Украины Пробой Городенка Андрей Ляшенко Максим Гирный
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Квалификация Лиги Европы. Определены возможные соперники Динамо в Q1 и Q2
Футбол | 25 мая 2026, 12:10 25
Квалификация Лиги Европы. Определены возможные соперники Динамо в Q1 и Q2
Квалификация Лиги Европы. Определены возможные соперники Динамо в Q1 и Q2

Жеребьевки стартовых раундов Лиги Европы 2026/27 состоятся 16 и 17 июня

Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен
Бокс | 25 мая 2026, 04:44 3
Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен
Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен

Функционер считает, что Рико побеждал

Идентификация Падерборна
Футбол | 25.05.2026, 15:11
Идентификация Падерборна
Идентификация Падерборна
Рико ВЕРХОВЕН: «Они объявят бой несостоявшимся»
Бокс | 25.05.2026, 10:51
Рико ВЕРХОВЕН: «Они объявят бой несостоявшимся»
Рико ВЕРХОВЕН: «Они объявят бой несостоявшимся»
В WBC вынесли вердикт по скандальному судейству в бою Усик – Верховен
Бокс | 25.05.2026, 00:03
В WBC вынесли вердикт по скандальному судейству в бою Усик – Верховен
В WBC вынесли вердикт по скандальному судейству в бою Усик – Верховен
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Польше выступили с резким заявлением после боя Усик – Верховен
В Польше выступили с резким заявлением после боя Усик – Верховен
25.05.2026, 06:44 11
Бокс
Остаться или уйти? Караваев сообщил Суркису и динамовцам свое решение
Остаться или уйти? Караваев сообщил Суркису и динамовцам свое решение
24.05.2026, 19:20 4
Футбол
Динамо нашло усиление для Костюка перед стартом в Лиге Европы
Динамо нашло усиление для Костюка перед стартом в Лиге Европы
25.05.2026, 07:47 6
Футбол
Итоговая таблица УПЛ. ЛНЗ занял второе место, Полесье получит бронзу
Итоговая таблица УПЛ. ЛНЗ занял второе место, Полесье получит бронзу
25.05.2026, 06:23 42
Футбол
Перебоксировал ли Рико украинца? Статистика ударов супербоя Усик – Верховен
Перебоксировал ли Рико украинца? Статистика ударов супербоя Усик – Верховен
24.05.2026, 07:12 20
Бокс
Громкая сенсация в Египте. Лапин был жестоко нокаутирован в титульном бою
Громкая сенсация в Египте. Лапин был жестоко нокаутирован в титульном бою
23.05.2026, 20:25 24
Бокс
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
24.05.2026, 16:39 50
Футбол
Стали известны судейские записки перед остановкой боя Усика и Верховена
Стали известны судейские записки перед остановкой боя Усика и Верховена
24.05.2026, 09:07 50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем