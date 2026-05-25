Стали известны первые игроки, с которыми попрощается Пробой
Один из футболистов еще осенью играл в Премьер-лиге
Дебют городенковского «Пробоя» в Первой лиге смело можно назвать удачным: за тур до завершения сезона команда из небольшого города в Ивано-Франковской области с 36 очками занимает шестое место в турнирной таблице. Через месяц почти у всех игроков клуба заканчиваются контракты. С кем-то соглашения будут продлены, но будут и те, кому придется уйти.
Как стало известно Sport.ua, 27-летний правый полузащитник Андрей Ляшенко и 25-летний центрфорвард Максим Гирный в следующем сезоне не будут играть за «Пробой». Собственно, с первым из них соглашение уже разорвано.
Недавно оба исполнителя были основными игроками «Эпицентра», Ляшенко в прошлом году даже стал чемпионом Первой лиги, а после этого дважды сыграл в УПЛ. Гирный попал в Пробой транзитом через «Буковину».
Но весной в Городенке у футболистов не заладилось: полузащитник провел всего 2 матча, а нападающий выходил на поле 7 раз, не отличившись результативными действиями.
Поединок заключительного тура Первой лиги «Пробой» проведет дома 1 июня. Соперником команды Владимира Ковалюка по областному дерби будет «Прикарпатье».
