  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Зачем Шахтеру нужен футболист Динамо? Не понимаю»
28 мая 2026, 11:41
Бывший игрок сборной Украины раскритиковал трансфер Александра Караваева в донецкий клуб

ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Бывший игрок сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал предстоящий переход защитника киевского «Динамо» Александра Караваева в донецкий «Шахтер»:

– Я так и не понял, нах**н он нужен Шахтеру? Там вместо Конопли есть кому играть, хотя Конопля тоже не особенно хороший защитник. Я вот честно не понял трансфер Караваева.

Я не буду критиковать его, как Милевский, сказавший, что его в свое время тоже звали в «Шахтер», но он отказал. Дело личное: идет и идет.

Караваев уже не был основным игроком «Динамо», чаще на замены выходил. Но чем он усилит «горняков» и как? Тем, что он украинец и нужен для лимита на легионеров?

Тогда проще ребенка из академии взять в первую команду. Отбирать мяч придется только в еврокубках, а следующий чемпионат Украины «Шахтер» должен выигрывать достаточно уверенно, потому что бразильцы уже освоились и «горняки» продолжают делать трансферы, в отличие от «Динамо».

— Если бы вам в ваше время «Шахтер» предложил перейти на лучшие условия, согласились бы?

– Нет, конечно! Я после московского «Динамо» вообще должен был ехать в «Наполи», но не захотел. «Динамо» (Киев) – это была моя мечта с детства. Потому для меня такие вопросы даже не стояли. Я с радостью уехал в Киев и никогда не жалел об этом решении, – признался Леоненко.

Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
Шахтёру не помешает гражданин Украины.
Очередной сепар .Удивительно как его еще в Киеве так долго держали. Пустота
