Украина. Премьер лига28 мая 2026, 08:36 |
2466
0
Порту сделал предложение по центрфорварду Шахтера
«Драконы» хотят приобрести Кауана Элиаса
28 мая 2026, 08:36 |
2466
0
Португальский «Порту» всерьез заинтересован в подписании 20-летнего центрфорварда «Шахтера» Кауана Элиаса.
Сообщается, что за бразильца «драконы» предложили «горнякам» 22 миллиона евро.
При этом, в эту сумму «Порту» оценил только 80% экономических прав на игрока, а остальные 20%, видимо, могут остаться за «Шахтером».
Ранее сообщалось, что «Шахтер» оценил Кауана Элиаса в 35 миллионов евро, что отпугнуло руководство «Порту».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 мая 2026, 09:36 13
Деллова не перейдет в киевский клуб
Бокс | 28 мая 2026, 07:45 14
Рико заявил, что решил завершить карьеру в кикбоксинге
Бокс | 28.05.2026, 08:08
Футбол | 28.05.2026, 07:27
Теннис | 27.05.2026, 19:00
Комментарии 0
Популярные новости
27.05.2026, 00:19 11
26.05.2026, 14:23 29
27.05.2026, 08:21 4
26.05.2026, 14:40 5
26.05.2026, 10:02 3
26.05.2026, 15:59 32
26.05.2026, 16:47 11
28.05.2026, 05:46 12