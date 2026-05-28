Порту сделал предложение по центрфорварду Шахтера

Португальский «Порту» всерьез заинтересован в подписании 20-летнего центрфорварда «Шахтера» Кауана Элиаса.

Сообщается, что за бразильца «драконы» предложили «горнякам» 22 миллиона евро.

При этом, в эту сумму «Порту» оценил только 80% экономических прав на игрока, а остальные 20%, видимо, могут остаться за «Шахтером».

Ранее сообщалось, что «Шахтер» оценил Кауана Элиаса в 35 миллионов евро, что отпугнуло руководство «Порту».