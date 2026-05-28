МАЛЬДЕРА отказался от предложения: «Я рассказал об этом Андрею...»

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера рассказал подробности своего назначения на должность наставника национальной команды и признался, что у него были предложения из топ-чемпионатов.

«У меня были предложения работать в Англии или Италии, но я не спешил с решением. Ждал чего-то особенного – и это случилось с Украиной.

Я сказал Андрею, что очень ценю его мужество. Быть иностранцем в такой ситуации непросто, а я еще и никогда не работал главным тренером на топ-уровне. Сам факт того, что меня рассматривали, уже был для меня чем-то особенным», – сказал итальянец.