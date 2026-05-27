27 мая 2026, 20:47 | Обновлено 27 мая 2026, 20:57
Остановили полицейские. Игрок Ливерпуля наказан, будет платить штраф

Гиорги Мамардашвили нарушил правила дорожного движения

Getty Images/Global Images Ukraine. Гиорги Мамардашвили

Вратарь «Ливерпуля» и сборной Грузии Георгий Мамардашвили был наказан за нарушение правил дорожного движения.

Полицейские остановили Георгия на южном участке автомагистрали М6 возле Уоррингтона за использование телефона во время езды.

Грузин отрицал факт своей вины, однако суд на основании письменных доказательств полиции признал его виновным.

За нарушение ПДД голкиперу придется заплатить штраф в размере 440 фунтов, а также 120 фунтов судебных издержек и 176 фунтов компенсационного сбора.

Кроме того, ему начислили шесть штрафных баллов к водительскому удостоверению.

В этом сезоне Мамардашвили отыграл 20 матчей на клубном уровне, из которых только в трех отстоял на ноль.

Гиорги Мамардашвили Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Андрей Витренко Источник: Sky News
