Остановили полицейские. Игрок Ливерпуля наказан, будет платить штраф

Вратарь «Ливерпуля» и сборной Грузии Георгий Мамардашвили был наказан за нарушение правил дорожного движения.

Полицейские остановили Георгия на южном участке автомагистрали М6 возле Уоррингтона за использование телефона во время езды.

Грузин отрицал факт своей вины, однако суд на основании письменных доказательств полиции признал его виновным.

За нарушение ПДД голкиперу придется заплатить штраф в размере 440 фунтов, а также 120 фунтов судебных издержек и 176 фунтов компенсационного сбора.

Кроме того, ему начислили шесть штрафных баллов к водительскому удостоверению.

В этом сезоне Мамардашвили отыграл 20 матчей на клубном уровне, из которых только в трех отстоял на ноль.