Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона предложила 80 млн евро за скандального вингера из АПЛ
Испания
27 мая 2026, 19:57 |
753
0

Барселона предложила 80 млн евро за скандального вингера из АПЛ

Энтони Гордон может стать новым игроком блаугранас

27 мая 2026, 19:57 |
753
0
Барселона предложила 80 млн евро за скандального вингера из АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Гордон

Руководство «Барселоны» начало переговоры с «Ньюкаслом» о трансфере 25-летнего вингера сборной Англии Энтони Гордона.

Сообщается, что каталонцы предложили за контракт футболиста 80 млн евро компенсации плюс бонусы. Пока соглашения о переходе достичь не удалось, контакты между сторонами продолжаются.

Как известно, в услугах Гордона заинтересованы сразу несколько клубов. Помимо «Барселоны» серьезный интерес проявляет мюнхенская «Бавария».

В прошлом Энтони был фигурантом нескольких неприятных скандалов. В частности, футболист жестко ответил на критику в свой адрес со стороны таких легенд английского футбола, как Алан Ширер, Уэйн Руни и Рой Кин. Будучи игроком «Эвертона», он демонстративно отказывался посещать тренировки команды, чтобы заставить руководство клуба продать его в «Ньюкасл».

В текущем сезоне Гордон забил 17 голов и отдал 5 результативных передач в 46 матчах за клуб. Его контракт рассчитан до 2030 года.

По теме:
Капитан клуба Украинской Премьер-лиги может продолжить карьеру в Европе
Манчестер Юнайтед заключил рекордную спонсорскую сделку в истории футбола
Трансфер на 140 млн. Реал начал переговоры со звездой Челси
Энтони Гордон Ньюкасл Барселона чемпионат Англии по футболу чемпионат Испании по футболу Ла Лига Английская Премьер-лига трансферы
Андрей Плыгун Источник: The Athletic
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сделка почти заключена. Динамо делает первый громкий трансфер
Футбол | 27 мая 2026, 06:52 13
Сделка почти заключена. Динамо делает первый громкий трансфер
Сделка почти заключена. Динамо делает первый громкий трансфер

Киевский клуб близок к заключению соглашения с Делловой

Снигур не сумела справиться с 78-й ракеткой и покинула Ролан Гаррос 2026
Теннис | 27 мая 2026, 15:20 13
Снигур не сумела справиться с 78-й ракеткой и покинула Ролан Гаррос 2026
Снигур не сумела справиться с 78-й ракеткой и покинула Ролан Гаррос 2026

Дарья в двух сетах уступила Пейтон Стернс во 2-м круге, проиграв восемь геймов подряд

ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары
Хоккей | 27.05.2026, 00:19
ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары
ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары
Финансовые проблемы клуба УПЛ: «Хорошо, что отыграли сезон»
Футбол | 27.05.2026, 18:55
Финансовые проблемы клуба УПЛ: «Хорошо, что отыграли сезон»
Финансовые проблемы клуба УПЛ: «Хорошо, что отыграли сезон»
Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба
Футбол | 27.05.2026, 08:54
Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба
Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
27.05.2026, 10:17 6
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера вызвал легионера в сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера вызвал легионера в сборную Украины
26.05.2026, 16:47 11
Футбол
В Британии поставили точку в карьере Усика
В Британии поставили точку в карьере Усика
26.05.2026, 08:00 3
Бокс
36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны
36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны
26.05.2026, 10:02 3
Футбол
Костюк определился с футболистами, которые не нужны Динамо
Костюк определился с футболистами, которые не нужны Динамо
26.05.2026, 10:10 2
Футбол
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
26.05.2026, 07:34 6
Футбол
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
27.05.2026, 08:21 4
Бокс
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
27.05.2026, 04:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем