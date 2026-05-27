Барселона предложила 80 млн евро за скандального вингера из АПЛ

Руководство «Барселоны» начало переговоры с «Ньюкаслом» о трансфере 25-летнего вингера сборной Англии Энтони Гордона.

Сообщается, что каталонцы предложили за контракт футболиста 80 млн евро компенсации плюс бонусы. Пока соглашения о переходе достичь не удалось, контакты между сторонами продолжаются.

Как известно, в услугах Гордона заинтересованы сразу несколько клубов. Помимо «Барселоны» серьезный интерес проявляет мюнхенская «Бавария».

В прошлом Энтони был фигурантом нескольких неприятных скандалов. В частности, футболист жестко ответил на критику в свой адрес со стороны таких легенд английского футбола, как Алан Ширер, Уэйн Руни и Рой Кин. Будучи игроком «Эвертона», он демонстративно отказывался посещать тренировки команды, чтобы заставить руководство клуба продать его в «Ньюкасл».

В текущем сезоне Гордон забил 17 голов и отдал 5 результативных передач в 46 матчах за клуб. Его контракт рассчитан до 2030 года.