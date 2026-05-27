С кем сыграет Стародубцева в 3-м раунде РГ? 26-ю ракетку вывезли на коляске

26-я ракетка мира Хейли Баптист из США получила очень неприятную травму на Открытом чемпионате Франции 2026.

Во втором раунде американка вышла на корт против представительницы Китая Ван Сию (WTA 148). В 10-м гейме первого сета Хейли неудачно приземлилась после удара с форхенда и не смогла продолжить поединок.

Ролан Гаррос 2026. 1/32 финала

Хейли Баптист (США) [26] – Ван Сию (Китай) [Q] – 4:5, RET., Баптист

Хейли пришлось вывозить на коляске. Ван Сию прошла в третий круг на отказе оппонентке – китаянка станет соперницей украинки Юлии Стародубцевой, которая в своем поединке 1/32 финала неожиданно выбила Елену Рыбакину.