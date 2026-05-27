  С кем сыграет Стародубцева в 3-м раунде РГ? 26-ю ракетку вывезли на коляске
27 мая 2026, 20:51 | Обновлено 27 мая 2026, 21:50
27 мая 2026, 20:51 | Обновлено 27 мая 2026, 21:50
26-я ракетка мира Хейли Баптист из США получила очень неприятную травму на Открытом чемпионате Франции 2026.

Во втором раунде американка вышла на корт против представительницы Китая Ван Сию (WTA 148). В 10-м гейме первого сета Хейли неудачно приземлилась после удара с форхенда и не смогла продолжить поединок.

Ролан Гаррос 2026. 1/32 финала

Хейли Баптист (США) [26] – Ван Сию (Китай) [Q] – 4:5, RET., Баптист

Хейли пришлось вывозить на коляске. Ван Сию прошла в третий круг на отказе оппонентке – китаянка станет соперницей украинки Юлии Стародубцевой, которая в своем поединке 1/32 финала неожиданно выбила Елену Рыбакину.

Прикро за Хейлі( Побажаємо їй швидкого одужання  а Юлі подарунок несподіваний!
Ну, хто грає з такою вагою завжди майже як рулетка коли приземляєшся, звісно швидкого одужання, було б цікаво подивитися їх матч з Юлею
Гейлі вже другий раз тікає від зустрічі з Юлею. Перший раз в Чарльстоні.
Грунт дуже підступна річ, будьте уважні та обережні. Коли писав, що Юлі випав несподіваний бонус, ще не знав, що трапилось. Гейлі скорішого одужання.
На рівному місці
Китаянка что кацапка. Надо обязательно отодрать её Юля. Это приказ!
