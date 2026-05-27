Кристал Пэлас и Райо Вальекано выбрали составы на финал Лиги конференций

В среду, 27 мая, состоится финальный матч Лиги конференций 2025/26, в котором встретятся английский «Кристал Пэлас» и испанский «Райо Вальекано».

Команды сыграют на стадионе «Red Bull Arena» в немецком Лейпциге. Стартовый свисток главного арбитра Маурицио Мариани прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Наставники команды – Оливер Гласнер и Иньиго Перес – выбрали футболистов, которые выйдут на поле с первых минут.

На стадии полуфинала английский клуб одолел донецкий «Шахтер» (3:1, 2:1), а представитель Ла Лиги оказался сильнее французского «Страсбурга» – 1:0, 1:0.

Стартовые составы финала Лиги конференций Кристал Пэлас – Райо Вальекано: