Пока «Полесье» шутит над английскими грандами, «Манчестер Юнайтед» договорился о масштабной сделке с новым титульным спонсором для тренировочной формы. Логотип Betway на экипировке команды принесет «красным дьяволам» 23 млн евро в год, а это на четверть больше, чем сможет заработать клуб из Житомира, если вдруг выиграет Лигу конференций.

«Манчестер Юнайтед» весь сезон провел без титульного спонсора для тренировочной формы и в итоге «поймал золотую рыбку». Считается, что это рекордная сделка такого рода в истории футбола.

Клуб АПЛ наконец-то пожинает плоды жесткой стратегии трансформации бизнеса и сокращения расходов и становится прибыльным. В чемпионате Англии «МЮ» занял третье место.