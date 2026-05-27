  4. Манчестер Юнайтед заключил рекордную спонсорскую сделку в истории футбола
27 мая 2026, 20:16
Манчестер Юнайтед заключил рекордную спонсорскую сделку в истории футбола

Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Юнайтед

Пока «Полесье» шутит над английскими грандами, «Манчестер Юнайтед» договорился о масштабной сделке с новым титульным спонсором для тренировочной формы. Логотип Betway на экипировке команды принесет «красным дьяволам» 23 млн евро в год, а это на четверть больше, чем сможет заработать клуб из Житомира, если вдруг выиграет Лигу конференций.

«Манчестер Юнайтед» весь сезон провел без титульного спонсора для тренировочной формы и в итоге «поймал золотую рыбку». Считается, что это рекордная сделка такого рода в истории футбола.

Клуб АПЛ наконец-то пожинает плоды жесткой стратегии трансформации бизнеса и сокращения расходов и становится прибыльным. В чемпионате Англии «МЮ» занял третье место.

Полесье Житомир Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: Daily Mail
