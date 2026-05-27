27 мая 2026, 14:58 | Обновлено 27 мая 2026, 15:04
Полесье поиздевалось над грандами АПЛ, заговорив о еврокубках

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» стали объектом шуток

ФК Полесье

Житомирское «Полесье» подкололо английские клубы «Манчестер Юнайтед» и «Челси» после их неудач в национальном чемпионате.

«Волки» ударили по болезненному месту обоих клубов, напомнив об их отсутствии в еврокубках: «дьяволы» пропустили евросезон 2025/26, а «Челси» не будут участвовать в следующем.

В то же время «Полесье» в третий раз подряд пробилось в квалификацию Лиги конференций, над чем и пошутили житомиряне в социальных сетях.

«В сезоне 2025/26 «Полесье» сыграло в еврокубках больше матчей, чем «Манчестер Юнайтед».

А в сезоне 2026/27 мы сыграем больше, чем «Челси», – написала пресс-служба клуба.

ФОТО. Полесье поиздевалось над грандами АПЛ, заговорив о еврокубках

Андрей Витренко Источник: ФК Полесье
Клоуни. Для початку пройдіть хоч один етап.
Ну да,мати таких гравців як: Бобенко,Чобітько та Назаренко,то що там Ман.ю чи Челсі,вони скоро в 1 лізі можуть грати,а Бущан чого вартий,друшлак гуляє.
Дно житомир!!! 
Уже одні такі були, зараз під килимом добиваються участі у перехідних іграх.
Это не от большого ума 
Це такий самий жарт типу "У Роналду і Шапаренко на двох 5 золотих м'ячів"
Гуцуляка надо отправить в Челси спасать английский футбол..
