Житомирское «Полесье» подкололо английские клубы «Манчестер Юнайтед» и «Челси» после их неудач в национальном чемпионате.

«Волки» ударили по болезненному месту обоих клубов, напомнив об их отсутствии в еврокубках: «дьяволы» пропустили евросезон 2025/26, а «Челси» не будут участвовать в следующем.

В то же время «Полесье» в третий раз подряд пробилось в квалификацию Лиги конференций, над чем и пошутили житомиряне в социальных сетях.

«В сезоне 2025/26 «Полесье» сыграло в еврокубках больше матчей, чем «Манчестер Юнайтед».

А в сезоне 2026/27 мы сыграем больше, чем «Челси», – написала пресс-служба клуба.

ФОТО. Полесье поиздевалось над грандами АПЛ, заговорив о еврокубках