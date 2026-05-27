Без Симонса. Самые дорогие игроки Нидерландов, которые не поедут на ЧМ
Transfermarkt опубликовал топ-10 игроков с наибольшей рыночной стоимостью, не попавших в заявку
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман объявил список футболистов, уехавших на чемпионат мира.
В нем по разным причинам не нашлось места таким игрокам, как Хави Симонс, Маттейс де Лигт, Джереми Фримпонг и другим.
По этому поводу всемирно известный статистический портал Transfermarkt опубликовал топ-10 нидерландских футболистов с самой большой рыночной стоимостью, которые пропустят будущий мундиаль.
Игроки с наибольшей рыночной стоимостью, согласно Transfermarkt, не попали в заявку сборной Нидерландов на чемпионат мира
- 50 млн евро – Хави Симонс (Тоттенхэм Хотспур)
- 40 млн евро – Маттейс де Лигт (Манчестер Юнайтед)
- 35 млн евро – Джереми Фримпонг (Ливерпуль)
- 35 млн евро – Свен Ботман (Ньюкасл Юнайтед)
- 32 млн евро – Сепп ван ден Берг (Брентфорд)
- 30 млн евро – Ян Матсен (Астон Вилла)
- 28 млн евро – Эммануэль Эмега (Страсбург)
- 27 млн евро – Джои Верман (ПСВ)
- 25 млн евро – Гивайро Рид (Фейеноорд)
- 25 млн евро – Кес Смит (АЗ)
