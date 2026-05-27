  Без Симонса. Самые дорогие игроки Нидерландов, которые не поедут на ЧМ
27 мая 2026, 19:57 | Обновлено 27 мая 2026, 20:00
Без Симонса. Самые дорогие игроки Нидерландов, которые не поедут на ЧМ

Transfermarkt опубликовал топ-10 игроков с наибольшей рыночной стоимостью, не попавших в заявку

Getty Images/Global Images Ukraine. Хави Симонс

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман объявил список футболистов, уехавших на чемпионат мира.

В нем по разным причинам не нашлось места таким игрокам, как Хави Симонс, Маттейс де Лигт, Джереми Фримпонг и другим.

По этому поводу всемирно известный статистический портал Transfermarkt опубликовал топ-10 нидерландских футболистов с самой большой рыночной стоимостью, которые пропустят будущий мундиаль.

Игроки с наибольшей рыночной стоимостью, согласно Transfermarkt, не попали в заявку сборной Нидерландов на чемпионат мира

  • 50 млн евро – Хави Симонс (Тоттенхэм Хотспур)
  • 40 млн евро – Маттейс де Лигт (Манчестер Юнайтед)
  • 35 млн евро – Джереми Фримпонг (Ливерпуль)
  • 35 млн евро – Свен Ботман (Ньюкасл Юнайтед)
  • 32 млн евро – Сепп ван ден Берг (Брентфорд)
  • 30 млн евро – Ян Матсен (Астон Вилла)
  • 28 млн евро – Эммануэль Эмега (Страсбург)
  • 27 млн ​​евро – Джои Верман (ПСВ)
  • 25 млн евро – Гивайро Рид (Фейеноорд)
  • 25 млн евро – Кес Смит (АЗ)
Сергей Турчак
