Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Юлия Стародубцева – Елена Рыбакина. Громкая сенсация. Видеообзор матча
27 мая 2026, 19:50
Юлия Стародубцева – Елена Рыбакина. Громкая сенсация. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Ролан Гаррос 2026

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

27 мая украинская теннисистка Юлия Стародубцева сенсационно переиграла вторую ракетку мира Елену Рыбакину во втором раунде Открытого чемпионата Франции 2026.

Стародубцева вырвала победу на решающем супертай-брейке третьего сета – 3:6, 6:1, 7:6 (10:4)! Для Юлии это первый выигранный матч против представительницы топ-10 рейтинга WTA.

Далее Стародубцева встретится либо с Хейли Баптист, либо с Ван Сию.

🏆 Ролан Гаррос 2026. 1/32 финала

Юлия Стародубцева (Украина) – Елена Рыбакина (Казахстан) [2] – 3:6, 6:1, 7:6 (10:4)

Видеообзор матча

По теме:
СВИТОЛИНА: Я фактически сыграла 4 матча в трех сетах подряд, приехав с Рима
Марта Костюк – Кэти Волынец. Победа в жарком Париже. Видеообзор матча
ВИДЕО. Матчбол Стародубцевой против Рыбакиной с корта имени Сюзанн Ленглен
Юлия Стародубцева Елена Рыбакина Ролан Гаррос 2026 теннисные видеообзоры видео
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
Деллова не перейдет в киевский клуб

Снигур не сумела справиться с 78-й ракеткой и покинула Ролан Гаррос 2026
Дарья в двух сетах уступила Пейтон Стернс во 2-м круге, проиграв восемь геймов подряд

Апсет року?
Костюк определился с футболистами, которые не нужны Динамо
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Динамо договорилось о трансфере первого летнего новичка
Надоедливая Бондар. Свитолина вырвала победу на старте Ролан Гаррос 2026
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
5 причин, почему Усик в бою с Верховеном был не лучшей версией себя
