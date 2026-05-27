Юлия Стародубцева – Елена Рыбакина. Громкая сенсация. Видеообзор матча
27 мая украинская теннисистка Юлия Стародубцева сенсационно переиграла вторую ракетку мира Елену Рыбакину во втором раунде Открытого чемпионата Франции 2026.
Стародубцева вырвала победу на решающем супертай-брейке третьего сета – 3:6, 6:1, 7:6 (10:4)! Для Юлии это первый выигранный матч против представительницы топ-10 рейтинга WTA.
Далее Стародубцева встретится либо с Хейли Баптист, либо с Ван Сию.
🏆 Ролан Гаррос 2026. 1/32 финала
Юлия Стародубцева (Украина) – Елена Рыбакина (Казахстан) [2] – 3:6, 6:1, 7:6 (10:4)
