Трансфер на 140 млн. Реал начал переговоры со звездой Челси

Мадридский «Реал» всерьёз рассматривает возможность подписания 25-летнего полузащитника лондонского «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандеса.

Сообщается, что агент игрока уже провёл предварительные переговоры с представителями «бланкос». Сам футболист настроен присоединиться к «Реалу». Однако «Челси» не готов отпускать ключевого игрока за сумму меньше 120 млн фунтов стерлингов (около 140 млн евро).

В настоящее время «Реал» колеблется между подписанием типичного опорного полузащитника Родри из «Манчестер Сити» и более универсального игрока центра поля Фернандеса.

У аргентинца контракт с «Челси» до 2032 года. В текущем сезоне он принял участие в 54 матчах команды, отличившись 15 забитыми мячами и 7 ассистами.