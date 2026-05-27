Трансфер на 140 млн. Реал начал переговоры со звездой Челси
Энцо Фернандес намерен переехать в Мадрид
Мадридский «Реал» всерьёз рассматривает возможность подписания 25-летнего полузащитника лондонского «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандеса.
Сообщается, что агент игрока уже провёл предварительные переговоры с представителями «бланкос». Сам футболист настроен присоединиться к «Реалу». Однако «Челси» не готов отпускать ключевого игрока за сумму меньше 120 млн фунтов стерлингов (около 140 млн евро).
В настоящее время «Реал» колеблется между подписанием типичного опорного полузащитника Родри из «Манчестер Сити» и более универсального игрока центра поля Фернандеса.
У аргентинца контракт с «Челси» до 2032 года. В текущем сезоне он принял участие в 54 матчах команды, отличившись 15 забитыми мячами и 7 ассистами.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
