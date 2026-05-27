Журналист рассказал, сможет ли Забарный покинуть ПСЖ и перебраться в Реал

Украинский журналист Игорь Цыганык оценил перспективы защитника французского ПСЖ и сборной Украины Ильи Забарного, в услугах которого якобы заинтересован мадридский «Реал»:

«Я думаю, что нужно сначала разобраться с тем, что есть в «Реале». Чтобы перейти в мадридский клуб, Забарному необходимо все-таки забронировать себе место в основе ПСЖ.

И не только забронировать место, но и попытаться стать лидером парижан. Тогда можно претендовать, чтобы присоединиться к мадридской команде.

Если он сможет доказать Луису Энрике, что он может быть востребованным на всех поединках ПСЖ и быть надежным, тогда для него открываются возможности, позволяющие рассматривать варианты других элитных клубов.

Однако сейчас Забарному лучше было бы остаться в ПСЖ», – подытожил журналист.

В нынешнем сезоне 23-летний защитник провел 36 матчей, в которых забил один гол. Контракт украинца истекает в июне 2030 года, а его трансферная стоимость составляет 45 млн евро.