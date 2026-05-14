Забарный покорил вершину, которая в нынешнем сезоне не давалась никому
Защитник сборной Украины стал первым игроком Лиги 1 2025/26 с двумя сейвами
Защитник ПСЖ и сборной Украины Илья Забарный стал первым полевым игроком в нынешнем сезоне Лиги 1, которому удалось в течении матча сделать два сейва.
Парижский клуб встретился с «Лансом» в перенесенном поединке 29-го тура – подопечные Луиса Энрике одолели соперника со счетом 2:0 и досрочно стали чемпионами.
Забарный вышел в стартовом составе парижского клуба и получил самую высокую оценку (9,1) среди игроков обеих команд. За 90 минут украинец сделал 104 касания мяча, 2 отбора, 6 выносов, 10 подборов, выиграл 6 дуэлей из 9, заблокировал 4 удара.
ПСЖ осталось провести два матча до завершения сезона – против «Парижа» в чемпионате Франции (17 мая) и с лондонским «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов (30 мая).
Illia Zabarnyi made two clearances off the line against Lens, the most by any player in a single Ligue 1 game this season. pic.twitter.com/0ZT1ROCX4u— WhoScored (@WhoScored) May 14, 2026
