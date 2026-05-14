14 мая 2026, 14:27 | Обновлено 14 мая 2026, 15:12
Забарный покорил вершину, которая в нынешнем сезоне не давалась никому

Защитник сборной Украины стал первым игроком Лиги 1 2025/26 с двумя сейвами

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Защитник ПСЖ и сборной Украины Илья Забарный стал первым полевым игроком в нынешнем сезоне Лиги 1, которому удалось в течении матча сделать два сейва.

Парижский клуб встретился с «Лансом» в перенесенном поединке 29-го тура – подопечные Луиса Энрике одолели соперника со счетом 2:0 и досрочно стали чемпионами.

Забарный вышел в стартовом составе парижского клуба и получил самую высокую оценку (9,1) среди игроков обеих команд. За 90 минут украинец сделал 104 касания мяча, 2 отбора, 6 выносов, 10 подборов, выиграл 6 дуэлей из 9, заблокировал 4 удара.

ПСЖ осталось провести два матча до завершения сезона – против «Парижа» в чемпионате Франции (17 мая) и с лондонским «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов (30 мая).

ФОТО. Забарный вписал свое имя в историю чемпионата Франции

