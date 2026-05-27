Выгонят Сафонова? ПСЖ нацелился на двух вратарей из топ-клубов
Свилар и Викарио находятся в поле зрения парижан
ПСЖ ищет усиление во вратарскую линию и уже определил потенциальных кандидатов на трансфер.
Как сообщает итальянский журналист Уильям Ласаландра, главный тренер парижан Луис Энрике назвал руководству клуба несколько имен, которые ему интересны. Среди них оказались голкипер «Ромы» Миле Свилар и вратарь «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио.
Сейчас основная конкуренция в ПСЖ за роль первого номера происходит между французом Люком Шевалье и представителем страны 404 Матвеем Сафоновым. При этом позиции первого в команде явно хуже. Эксперты ожидают, что летом именно он может покинуть Париж.
🆕 Il #PSG è a caccia di un nuovo portiere, #LuisHenrique ha fatto diversi nomi, ma in cima alla lista ci sono: Mike #Svilar della #Roma e #Vicario del #Tottenham. Per #Gasperini è incedibile❌— William Lasalandra (@william_romano9) May 27, 2026
🔎 Monitoriamo la situazione, ma una cosa è certa l’allenatore spagnolo vuole un…
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Американец раскритиковал Гарсию
Деллова не перейдет в киевский клуб