ПСЖ ищет усиление во вратарскую линию и уже определил потенциальных кандидатов на трансфер.

Как сообщает итальянский журналист Уильям Ласаландра, главный тренер парижан Луис Энрике назвал руководству клуба несколько имен, которые ему интересны. Среди них оказались голкипер «Ромы» Миле Свилар и вратарь «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио.

Сейчас основная конкуренция в ПСЖ за роль первого номера происходит между французом Люком Шевалье и представителем страны 404 Матвеем Сафоновым. При этом позиции первого в команде явно хуже. Эксперты ожидают, что летом именно он может покинуть Париж.