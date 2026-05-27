Тренер Карпат Фернандес: «Следил за Динамо ещё с детства»

Главный тренер львовских «Карпат» Фран Фернандес высказался по поводу противостояния с киевским «Динамо».

В матче 22-го тура УПЛ львовяне обыграли динамовцев в Киеве со счетом 1:0. 46-летний специалист признался, что следил за «Динамо» еще с детских лет, поэтому ему было особенно приятно победить в этом поединке.

«Если есть матч, который я бы выделил в первую очередь, то это игра против киевского «Динамо». Это команда, за выступлениями которой ты наблюдал еще с детства, когда она противостояла испанским клубам в Лиге чемпионов. Поэтому победа над ней на выезде стала действительно очень эмоциональным моментом. К тому же нас поддерживали многие болельщики, которые приехали на стадион, и мы смогли вместе пережить эту радость. Этот матч был не только эмоциональным, но и очень важным для нашей команды, ведь он помог нам поверить в собственные силы и понять, что мы можем конкурировать с грандами украинского футбола», – отметил специалист.

По итогам сезона «Карпаты» заняли девятое место в УПЛ, набрав 41 очко в 30 матчах.