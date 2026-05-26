Стало известно, сколько новичков планируют пригласить Карпаты

Как стало известно Sport.ua, в «Карпатах» решили не продлевать контракты с Владимиром Адамюком, бразильскими легионерами Игорем Невесом и Стенио.

По имеющейся информации, в клубе прилагают усилия, чтобы выгодно продать еще одного латиноамериканца Бруниньо.

Во время межсезонья «зелено-белые» собираются укрепить ряды двумя молодыми вратарями. В частности, проявляют интерес к киперу «Оболони» Денису Марченко.

Возвращение еще одного вратаря Александра Кемкина маловероятно, поскольку Кривбасс, где он выступал на правах аренды, собирается выкупить его контракт.

Ожидается, что на этой неделе «Карпаты» пролонгируют соглашение с одним из лидеров команды Амбросием Чачуа.

«Львы» возобновят тренировочный процесс 22 июня, а в июле проведут сбор в Словении.