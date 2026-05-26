Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, сколько новичков планируют пригласить Карпаты
Украина. Премьер лига
26 мая 2026, 13:59 |
1013
2

Стало известно, сколько новичков планируют пригласить Карпаты

«Зелено-белые» проведут активную трансферную кампанию

26 мая 2026, 13:59 |
1013
2 Comments
Стало известно, сколько новичков планируют пригласить Карпаты
ФК Карпаты Львов. Владимир Адамюк

Как стало известно Sport.ua, в «Карпатах» решили не продлевать контракты с Владимиром Адамюком, бразильскими легионерами Игорем Невесом и Стенио.

По имеющейся информации, в клубе прилагают усилия, чтобы выгодно продать еще одного латиноамериканца Бруниньо.

Во время межсезонья «зелено-белые» собираются укрепить ряды двумя молодыми вратарями. В частности, проявляют интерес к киперу «Оболони» Денису Марченко.

Возвращение еще одного вратаря Александра Кемкина маловероятно, поскольку Кривбасс, где он выступал на правах аренды, собирается выкупить его контракт.

Ожидается, что на этой неделе «Карпаты» пролонгируют соглашение с одним из лидеров команды Амбросием Чачуа.

«Львы» возобновят тренировочный процесс 22 июня, а в июле проведут сбор в Словении.

По теме:
Беллингем потребовал у руководства Реала супертрансфер
Стало известно, почему Караваев отказал Динамо и перешел в Шахтер
Динамо нацелилось на подписание украинского форварда
Карпаты Львов Владимир Адамюк Стенио Толедо Игор Невес Бруниньо (Карпаты) Денис Марченко Оболонь Киев Александр Кемкин Кривбасс Кривой Рог Амбросий Чачуа трансферы трансферы УПЛ инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кто удивил в завершившемся сезоне УПЛ. ЛНЗ, Динамо, Кривбасс и другие
Футбол | 26 мая 2026, 11:39 6
Кто удивил в завершившемся сезоне УПЛ. ЛНЗ, Динамо, Кривбасс и другие
Кто удивил в завершившемся сезоне УПЛ. ЛНЗ, Динамо, Кривбасс и другие

Вспоминаем всех, кто не оставлял нас безразличными

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 26 мая 2026, 07:55 0
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Турнир в элитном дивизионе в Швейцарии

36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны
Футбол | 26.05.2026, 10:02
36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны
36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны
Таблица бомбардиров Серии А: Лаутаро – лидер, игрок Удинезе в топ-10
Футбол | 26.05.2026, 15:01
Таблица бомбардиров Серии А: Лаутаро – лидер, игрок Удинезе в топ-10
Таблица бомбардиров Серии А: Лаутаро – лидер, игрок Удинезе в топ-10
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Футбол | 26.05.2026, 13:43
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Поки що активна трансферна кампанія  працює лише на вихід. Вже відомо про мінус 6-7 гравців і лише плюс один Вантух і можливо воротар. А якщо серйозно, то для боротьби за щось вище, ніж збереження прописки в упл, треба 3-4 гравців в центр і двох форвардів
Ответить
+1
"«Зелено-білі» проведуть активну трансферну кампанію" - візьмуть двох воротарів 
Ответить
0
Популярные новости
Динамо нашло усиление для Костюка перед стартом в Лиге Европы
Динамо нашло усиление для Костюка перед стартом в Лиге Европы
25.05.2026, 07:47 8
Футбол
Итоговая таблица УПЛ. ЛНЗ занял второе место, Полесье получит бронзу
Итоговая таблица УПЛ. ЛНЗ занял второе место, Полесье получит бронзу
25.05.2026, 06:23 42
Футбол
Трубин получил роскошное предложение о трансфере. На кону – 100 млн евро
Трубин получил роскошное предложение о трансфере. На кону – 100 млн евро
26.05.2026, 07:45 6
Футбол
Усик выступил с заявлением после боя, чем разозлил своих хейтеров
Усик выступил с заявлением после боя, чем разозлил своих хейтеров
25.05.2026, 06:12 6
Бокс
В Польше выступили с резким заявлением после боя Усик – Верховен
В Польше выступили с резким заявлением после боя Усик – Верховен
25.05.2026, 06:44 12
Бокс
Рико ВЕРХОВЕН: «Они объявят бой несостоявшимся»
Рико ВЕРХОВЕН: «Они объявят бой несостоявшимся»
25.05.2026, 10:51 24
Бокс
ГВОЗДИК: «Преимущество по очкам было у Верховена»
ГВОЗДИК: «Преимущество по очкам было у Верховена»
24.05.2026, 13:52 20
Бокс
Ванат определился с новым клубом после катастрофы в Жироне
Ванат определился с новым клубом после катастрофы в Жироне
25.05.2026, 14:50 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем