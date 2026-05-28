«Были ситуации». Шевченко рассказал о работе с Блохиным

Легендарный украинский форвард Андрей Шевченко откровенно рассказал о своих отношениях с легендарным украинским тренером Олегом Блохиным.

«Я очень уважаю Олега Владимировича. Он выдающийся человек, он легенда, лидер. У нас были дискуссии, и это нормально. Я являлся лидером команды, а он сам по себе лидер.

Мы всегда с ним имели нормальные отношения. Да, были ситуации, когда мы повышали голос, могли быть не согласны. Это процесс, нормальная ситуация, – сказал Шевченко.

Вместе в сборной Украины Блохин и Шевченко работали с 2003 по 2007 и с 2011 по 2012 годы. В Динамо они разминулись, ведь специалист возглавил столичный клуб сразу после завершения карьеры Андрея.