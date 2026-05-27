Шевченко рассказал, почему Ребров ушел с должности тренера сборной Украины

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко оценил работу бывшего главного тренера сборной Украины Сергея Реброва и рассказал о том, почему пришлось прекратить сотрудничество с наставником:

«Начало было очень хорошим, результат – выход на чемпионат Европы. Это очень важное стратегическое достижение УАФ, ведь когда мы пришли, был очень большой дефицит бюджета.

Однако мы сделали все возможное, чтобы команда подготовилась к плей-офф. Результат – это всегда главное, есть давление, и Сергей Станиславович понимал, что общество ждет от него выхода на ЧМ-2026.

Была сложная группа, была Франция. Мы попали в плей-офф, но команда не показала свой лучший футбол. Результат всегда давит на тренера, когда его нет – тяжело работать дальше.

Мы поговорили с ним и поняли, что лучшим решением для украинского футбола будет, если мы разойдемся», – рассказал Шевченко.