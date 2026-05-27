Игрок Реала не смолчал после непопадания в состав Испании на ЧМ-2026

Молодой защитник мадридского «Реала» Дин Хейсен впервые высказался о том, что не попал в состав сборной Испании на чемпионат мира 2026.

Кроме Дина, в заявку национальной команды не вошел ни один футболист «Реала», тогда как от «Барселоны» представлено сразу восемь игроков.

«Большие поздравления моим партнерам по команде, которые поедут на чемпионат мира. Я буду поддерживать их дома, как и любой другой испанец», – написал Хейсен.

Интересно, что на юношеском уровне Дин выступал за Нидерланды, однако со временем защитник сменил спортивное гражданство. На счету Хейсена семь матчей в составе Испании.

На мундиале 2026 года сборная Испании сыграет в группе Н против Кабо-Верде, Уругвая и Саудовской Аравии.

