Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Таких футболистов всего двое». Миколенко откровенно высказался о Ярмоленко
Сборная УКРАИНЫ
27 мая 2026, 16:10 | Обновлено 27 мая 2026, 16:31
977
2

«Таких футболистов всего двое». Миколенко откровенно высказался о Ярмоленко

Виталий считает Андрея примером для молодежи

27 мая 2026, 16:10 | Обновлено 27 мая 2026, 16:31
977
2 Comments
«Таких футболистов всего двое». Миколенко откровенно высказался о Ярмоленко
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Защитник «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко поделился своими мыслями о возвращении нападающего «Динамо» Андрея Ярмоленко в национальную команду.

Ярмоленко не играл в сборной с марта 2025 года. С приходом нового тренера он вновь вошел в состав команды.

«Конечно, я рад тому, что Андрей возвращается в сборную, и у меня еще будет время чему-то у него поучиться, потому что это очень великий, хороший, классный, качественный футболист, очень классный человек, классный лидер. Таких футболистов только двое в моей карьере. Сейчас Шеймос Колман завершает карьеру в «Эвертоне» после 17 лет в клубе – и вот Андрей Ярмоленко», – пояснил Миколенко.

По словам Виталия, подобные футболисты даже просто своим присутствием в раздевалке улучшают командный дух и заставляют молодых игроков делать свою работу лучше.

По теме:
МИКОЛЕНКО: «Я уже устал объяснять британцам о войне в Украине»
«Это лучше делать в Украине». Миколенко – о планах возвращения из Англии
«Начало получилось не очень удачным». Миколенко оценил свою игру в АПЛ
Андрей Ярмоленко Виталий Миколенко сборная Украины по футболу
Андрей Плыгун Источник: ВЗбирна
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эпицентр разочаровался в арендованных игроках
Футбол | 27 мая 2026, 14:16 0
Эпицентр разочаровался в арендованных игроках
Эпицентр разочаровался в арендованных игроках

В клубе решили отказаться от услуг нескольких футболистов

Лунин принял решение о своем будущем после прихода Моуриньо
Футбол | 27 мая 2026, 09:13 8
Лунин принял решение о своем будущем после прихода Моуриньо
Лунин принял решение о своем будущем после прихода Моуриньо

Вратарь твердо решил, что пора менять клуб

Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
Бокс | 27.05.2026, 04:32
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары
Хоккей | 27.05.2026, 00:19
ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары
ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары
Владимир Кличко принял громкое решение после боя Усик – Верховен
Бокс | 27.05.2026, 08:32
Владимир Кличко принял громкое решение после боя Усик – Верховен
Владимир Кличко принял громкое решение после боя Усик – Верховен
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Хороший и качественный футболист обосрался в европе.В каждой команде которой играл.
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Трубин получил роскошное предложение о трансфере. На кону – 100 млн евро
Трубин получил роскошное предложение о трансфере. На кону – 100 млн евро
26.05.2026, 07:45 8
Футбол
Рефери боя Усик – Верховен сделал откровенное признание
Рефери боя Усик – Верховен сделал откровенное признание
26.05.2026, 14:40 5
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, кто заменил Рух в матче за выживание в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, кто заменил Рух в матче за выживание в УПЛ
26.05.2026, 15:59 32
Футбол
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
26.05.2026, 10:54 2
Бокс
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
27.05.2026, 10:17 5
Бокс
В Британии поставили точку в карьере Усика
В Британии поставили точку в карьере Усика
26.05.2026, 08:00 3
Бокс
Лунин получил официальное предложение о трансфере 
Лунин получил официальное предложение о трансфере 
27.05.2026, 08:05 8
Футбол
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
26.05.2026, 13:43
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем