«Таких футболистов всего двое». Миколенко откровенно высказался о Ярмоленко

Защитник «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко поделился своими мыслями о возвращении нападающего «Динамо» Андрея Ярмоленко в национальную команду.

Ярмоленко не играл в сборной с марта 2025 года. С приходом нового тренера он вновь вошел в состав команды.

«Конечно, я рад тому, что Андрей возвращается в сборную, и у меня еще будет время чему-то у него поучиться, потому что это очень великий, хороший, классный, качественный футболист, очень классный человек, классный лидер. Таких футболистов только двое в моей карьере. Сейчас Шеймос Колман завершает карьеру в «Эвертоне» после 17 лет в клубе – и вот Андрей Ярмоленко», – пояснил Миколенко.

По словам Виталия, подобные футболисты даже просто своим присутствием в раздевалке улучшают командный дух и заставляют молодых игроков делать свою работу лучше.