  4. Арсенал стал единственным клубом АПЛ в сезоне, который не забил Ливерпулю
Англия
27 мая 2026, 15:24 | Обновлено 27 мая 2026, 15:25
Арсенал стал единственным клубом АПЛ в сезоне, который не забил Ливерпулю

В общей сложности подопечные Арне Слота пропустили 53 мяча в завершившемся сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine

Победитель АПЛ лондонский Арсенал стал единственным клубом в сезоне 2025/26, не забившим ни одного гола в ворота Ливерпуля.

Подопечные Арне Слота в общей сложности пропустили в сезоне Премьер-лиги 53 гола.

Наибольшим количеством забитых мячей в ворота Ливерпуля отличились Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и Борнмут – по пять.

По 4 гола в активе Астон Виллы и Брентфорда, по 3 – Челси, Ньюкасла, Кристал Пэлас, Лидса, Ноттингема и Вулверхэмптона, по 2 – Брайтона, Эвертона, Фулхэма, Тоттенхэма и Вест Хэма, по 1 – Сандерленда и Бернли.

Количество голов, забитых в ворота Ливерпуля в АПЛ в сезоне 2025/26

  • 5 – Манчестер Сити
  • 5 – Манчестер Юнайтед
  • 5 – Борнмут
  • 4 – Астон Вилла
  • 4 – Брентфорд
  • 3 – Челси
  • 3 – Ньюкасл Юнайтед
  • 3 – Кристал Пэлас
  • 3 – Лидс Юнайтед
  • 3 – Ноттингем Форест
  • 3 – Вулверхэмптон
  • 2 – Брайтон
  • 2 – Эвертон
  • 2 – Фулхэм
  • 2 – Тоттенхэм Хотспур
  • 2 – Вест Хэм Юнайтед
  • 1 – Сандерленд
  • 1 – Бернли
  • 0 – Арсенал
