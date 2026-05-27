Арсенал стал единственным клубом АПЛ в сезоне, который не забил Ливерпулю

Победитель АПЛ лондонский Арсенал стал единственным клубом в сезоне 2025/26, не забившим ни одного гола в ворота Ливерпуля.

Подопечные Арне Слота в общей сложности пропустили в сезоне Премьер-лиги 53 гола.

Наибольшим количеством забитых мячей в ворота Ливерпуля отличились Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и Борнмут – по пять.

По 4 гола в активе Астон Виллы и Брентфорда, по 3 – Челси, Ньюкасла, Кристал Пэлас, Лидса, Ноттингема и Вулверхэмптона, по 2 – Брайтона, Эвертона, Фулхэма, Тоттенхэма и Вест Хэма, по 1 – Сандерленда и Бернли.

Количество голов, забитых в ворота Ливерпуля в АПЛ в сезоне 2025/26