Арсенал стал единственным клубом АПЛ в сезоне, который не забил Ливерпулю
В общей сложности подопечные Арне Слота пропустили 53 мяча в завершившемся сезоне
Победитель АПЛ лондонский Арсенал стал единственным клубом в сезоне 2025/26, не забившим ни одного гола в ворота Ливерпуля.
Подопечные Арне Слота в общей сложности пропустили в сезоне Премьер-лиги 53 гола.
Наибольшим количеством забитых мячей в ворота Ливерпуля отличились Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и Борнмут – по пять.
По 4 гола в активе Астон Виллы и Брентфорда, по 3 – Челси, Ньюкасла, Кристал Пэлас, Лидса, Ноттингема и Вулверхэмптона, по 2 – Брайтона, Эвертона, Фулхэма, Тоттенхэма и Вест Хэма, по 1 – Сандерленда и Бернли.
Количество голов, забитых в ворота Ливерпуля в АПЛ в сезоне 2025/26
- 5 – Манчестер Сити
- 5 – Манчестер Юнайтед
- 5 – Борнмут
- 4 – Астон Вилла
- 4 – Брентфорд
- 3 – Челси
- 3 – Ньюкасл Юнайтед
- 3 – Кристал Пэлас
- 3 – Лидс Юнайтед
- 3 – Ноттингем Форест
- 3 – Вулверхэмптон
- 2 – Брайтон
- 2 – Эвертон
- 2 – Фулхэм
- 2 – Тоттенхэм Хотспур
- 2 – Вест Хэм Юнайтед
- 1 – Сандерленд
- 1 – Бернли
- 0 – Арсенал
