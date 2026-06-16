Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Решение принято. Костюк определил судьбу сына легенды Динамо
Украина. Премьер лига
16 июня 2026, 08:02 |
1349
0

Решение принято. Костюк определил судьбу сына легенды Динамо

Саленко рассказал, что возвращается в «Динамо»

16 июня 2026, 08:02 |
1349
0
Решение принято. Костюк определил судьбу сына легенды Динамо
ФК Динамо. Роман Саленко
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Полузащитник Роман Саленко рассказал, что по окончании аренды в «Заре» Луганск вернется в «Динамо».

Футболист признался, что в киевском клубе заинтересованы в его возвращении, а сам он надеется получить шанс в первой команде.

«Не хочу загадывать наперед, но по плану я возвращаюсь в «Динамо». Очень хочу проявить себя и буду стараться получить шанс.

Мне сказали в клубе, что на меня рассчитывают и заинтересованы в моем возвращении. Я очень рад этому», – заявил Саленко.

Также полузащитник рассказал, что лично общался с тренером Игорем Костюком, который подтвердил, что футболист входит в планы команды на следующий сезон.

По теме:
Голкипером, неожиданно оказавшимся в Динамо, интересовался другой клуб УПЛ
Названо имя очередного новичка Александрии
Виталий ДАХНОВСКИЙ: «Много лет назад я пообещал это жене»
Динамо Киев Олег Саленко аренда игрока чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Игорь Костюк Валентин Рубчинский
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт 24
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Три клуба снялись с чемпионата Украины после завершения сезона 2025/26
Футбол | 15 июня 2026, 15:01 0
Три клуба снялись с чемпионата Украины после завершения сезона 2025/26
Три клуба снялись с чемпионата Украины после завершения сезона 2025/26

Вторая лига потеряла одесский «Реал Фарму», «Чайку» из Киевской области и черновицкую «Буковину-2»

Отыгрались, но оступились. Уругвай и Саудовская Аравия сыграли вничью
Футбол | 16 июня 2026, 03:05 3
Отыгрались, но оступились. Уругвай и Саудовская Аравия сыграли вничью
Отыгрались, но оступились. Уругвай и Саудовская Аравия сыграли вничью

Команды обменялись голами

Франция – Сенегал. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Футбол | 16.06.2026, 07:40
Франция – Сенегал. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Франция – Сенегал. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
ТИМОЩУК: «Для меня это был вопрос чести и достоинства»
Футбол | 15.06.2026, 13:56
ТИМОЩУК: «Для меня это был вопрос чести и достоинства»
ТИМОЩУК: «Для меня это был вопрос чести и достоинства»
Артем Довбик получил сенсационный вариант трансфера
Футбол | 15.06.2026, 09:17
Артем Довбик получил сенсационный вариант трансфера
Артем Довбик получил сенсационный вариант трансфера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
15.06.2026, 09:09 6
Футбол
Один из лучших боксеров планеты покорил третий дивизион и стал чемпионом
Один из лучших боксеров планеты покорил третий дивизион и стал чемпионом
14.06.2026, 09:13
Бокс
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Испании
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Испании
15.06.2026, 06:15
Авто/мото
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 сменил название и презентовал новую эмблему
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 сменил название и презентовал новую эмблему
15.06.2026, 13:21 63
Футбол
Соглашение достигнуто. Футболист Динамо уходит к прямому конкуренту
Соглашение достигнуто. Футболист Динамо уходит к прямому конкуренту
14.06.2026, 11:30 7
Футбол
Определился обладатель Кубка Стэнли сезона НХЛ
Определился обладатель Кубка Стэнли сезона НХЛ
15.06.2026, 06:15 12
Хоккей
Ударили по рукам. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной
Ударили по рукам. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной
14.06.2026, 09:01 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем