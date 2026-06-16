Решение принято. Костюк определил судьбу сына легенды Динамо

Полузащитник Роман Саленко рассказал, что по окончании аренды в «Заре» Луганск вернется в «Динамо».

Футболист признался, что в киевском клубе заинтересованы в его возвращении, а сам он надеется получить шанс в первой команде.

«Не хочу загадывать наперед, но по плану я возвращаюсь в «Динамо». Очень хочу проявить себя и буду стараться получить шанс.

Мне сказали в клубе, что на меня рассчитывают и заинтересованы в моем возвращении. Я очень рад этому», – заявил Саленко.

Также полузащитник рассказал, что лично общался с тренером Игорем Костюком, который подтвердил, что футболист входит в планы команды на следующий сезон.