Решение принято. Костюк определил судьбу сына легенды Динамо
Саленко рассказал, что возвращается в «Динамо»
Полузащитник Роман Саленко рассказал, что по окончании аренды в «Заре» Луганск вернется в «Динамо».
Футболист признался, что в киевском клубе заинтересованы в его возвращении, а сам он надеется получить шанс в первой команде.
«Не хочу загадывать наперед, но по плану я возвращаюсь в «Динамо». Очень хочу проявить себя и буду стараться получить шанс.
Мне сказали в клубе, что на меня рассчитывают и заинтересованы в моем возвращении. Я очень рад этому», – заявил Саленко.
Также полузащитник рассказал, что лично общался с тренером Игорем Костюком, который подтвердил, что футболист входит в планы команды на следующий сезон.
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