28 мая 2026, 17:35 | Обновлено 28 мая 2026, 17:42
ВИНИСИУС о ситуации в Реале: «У меня остался год по контракту»

Игрок заявляет, что всем доволен

Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Форвард Реала Винисиус Жуниор спокойно относится к тому, что за год до завершения контракта все еще не приблизился к продлению договора с мадридским клубом.

«Не представляю себя в другой команде. Меня все устраивает в Реале, но я не тороплюсь подписывать новый контракт. У меня остался год по контракту, так что время еще есть».

«Я сохраняю спокойствие по этому поводу», – сказал Винисиус.

В нынешнем сезоне бразильский игрок забил 22 гола и сделал 10 ассистов.

