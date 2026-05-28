Испания28 мая 2026, 17:35 | Обновлено 28 мая 2026, 17:42
ВИНИСИУС о ситуации в Реале: «У меня остался год по контракту»
Игрок заявляет, что всем доволен
Форвард Реала Винисиус Жуниор спокойно относится к тому, что за год до завершения контракта все еще не приблизился к продлению договора с мадридским клубом.
«Не представляю себя в другой команде. Меня все устраивает в Реале, но я не тороплюсь подписывать новый контракт. У меня остался год по контракту, так что время еще есть».
«Я сохраняю спокойствие по этому поводу», – сказал Винисиус.
В нынешнем сезоне бразильский игрок забил 22 гола и сделал 10 ассистов.
