Украина. Премьер лига27 мая 2026, 14:48 | Обновлено 27 мая 2026, 14:51
ОФИЦИАЛЬНО. Верес назначил экс-главу ГСЧС новым вице-президентом
Сергей Крук начал футбольный этап в жизни
Украинский клуб «Верес» официально назначил Сергея Крука новым вице-президентом клуба после утверждения его кандидатуры наблюдательным советом.
Новый функционер клуба будет работать в направлении команды U-21 и развивать ее потенциал.
Крук – генерал-майор службы гражданской защиты, который возглавлял управление ГСЧС в Ровненской области и был руководителем ГСЧС по вопросам чрезвычайных ситуаций с зимы 2022 года до лета 2023-го.
Сезон 2025/26 ровенский клуб завершил на 11-й позиции в чемпионате Украины, имея в активе 31 балл.
