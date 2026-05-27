ОФИЦИАЛЬНО. Верес назначил экс-главу ГСЧС новым вице-президентом

Украинский клуб «Верес» официально назначил Сергея Крука новым вице-президентом клуба после утверждения его кандидатуры наблюдательным советом.

Новый функционер клуба будет работать в направлении команды U-21 и развивать ее потенциал.

Крук – генерал-майор службы гражданской защиты, который возглавлял управление ГСЧС в Ровненской области и был руководителем ГСЧС по вопросам чрезвычайных ситуаций с зимы 2022 года до лета 2023-го.

Сезон 2025/26 ровенский клуб завершил на 11-й позиции в чемпионате Украины, имея в активе 31 балл.