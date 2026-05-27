  Большой трансфер. Барселона близка к подписанию игрока сборной Англии
27 мая 2026, 15:15 | Обновлено 27 мая 2026, 15:27
Большой трансфер. Барселона близка к подписанию игрока сборной Англии

Гордон заинтересовал каталонский клуб

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Гордон

По информации британских и испанских СМИ, а также известного инсайдера Фабрицио Романо, Барселона и Ньюкасл ведут переговоры о трансфере атакующего хавбека Энтони Гордона.

Игрок уже заявил Ньюкаслу, что готов перейти в каталонскую команду, если оба клуба согласуют трансфер. Ранее сообщалось, что за 25-летнего Гордона Сороки хотят получить не менее 85 миллионов фунтов.

На футболиста сборной Англии претендует и Бавария, но Барселона стала фаворитом.

Каталонцы хотят оформить переход до ЧМ-2026, чтобы возможные успешные выступления игрока не повысили цену.

В нынешнем сезоне Гордон забил 17 голов и сделал 5 ассистов.

Барселона Ньюкасл Энтони Гордон трансферы трансферы Ла Лиги
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
