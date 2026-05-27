Большой трансфер. Барселона близка к подписанию игрока сборной Англии
Гордон заинтересовал каталонский клуб
По информации британских и испанских СМИ, а также известного инсайдера Фабрицио Романо, Барселона и Ньюкасл ведут переговоры о трансфере атакующего хавбека Энтони Гордона.
Игрок уже заявил Ньюкаслу, что готов перейти в каталонскую команду, если оба клуба согласуют трансфер. Ранее сообщалось, что за 25-летнего Гордона Сороки хотят получить не менее 85 миллионов фунтов.
На футболиста сборной Англии претендует и Бавария, но Барселона стала фаворитом.
Каталонцы хотят оформить переход до ЧМ-2026, чтобы возможные успешные выступления игрока не повысили цену.
В нынешнем сезоне Гордон забил 17 голов и сделал 5 ассистов.
🚨🔵🔴 More on Anthony Gordon.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2026
The player is keen on joining Barcelona and ready to accept if clubs can agree.
Barça in official talks with Newcastle since last night.
Premier League clubs still trying to enter behind the scenes, Barça has priority.
