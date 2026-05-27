Эпицентр разочаровался в арендованных игроках

Как стало известно Sport.ua, за «Эпицентр» больше не будут выступать три арендованных футболиста, которые не произвели впечатление на тренерский штаб.

Речь идет о киевских динамовцах Владиславе Супряге, проведшем 22 матча и отличившемся тремя забитыми мячами, Андрее Маткевиче – 16 поединков без результативных действий, и испанском легионере Аладжи Оливейре, который семь раз выходил на поле.

По имеющейся информации, подоляне ведут переговоры с 8 потенциальными новобранцами, среди которых есть и иностранцы. От того, насколько они будут успешны, будет зависеть кто из игроков, у которых 30 июня заканчиваются контракты, останется в «Эпицентре».

Подопечные Сергея Нагорняка возобновят тренировочный процесс 20 июня в Дунаевцах Хмельницкой области, а 8 июля отправятся на сбор в Словению.

