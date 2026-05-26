Основной игрок Эпицентра не уверен, что останется в команде

Как стало известно Sport.ua, центральный полузащитник Евгений Запорожец пока не знает, где будет играть в следующем сезоне. Его соглашение с «Эпицентром» заканчивается через месяц, а новый контракт до сих пор не подписан.

«На данный момент у меня нет для вас информации. Когда наступит ясность? Не знаю, процесс может затянуться», – сказал Запорожец нашему корреспонденту.

31-летний хавбек перешел в «Эпицентр» летом 2024 года на правах свободного агента из «Оболони». В прошлом году Запорожец вместе с каменчанами выиграл чемпионат Первой лиги. В завершившемся сезоне на его счету 28 матчей в УПЛ (20 – в стартовом составе) и 2 голевые передачи.

Напомним, что с 2014 по 2023 год Евгений Запорожец выступал за «Ингулец». Воспитанник днепровского футбола стал настоящей живой легендой этого клуба, пройдя с ним путь от любительского уровня до Премьер-лиги.

«Эпицентр» под руководством Сергея Нагорняка завершил дебютный сезон в УПЛ на десятом месте, набрав 32 очка.

Ранее стало известно, что полузащитник Андрей Беженар вскоре покинет клуб.