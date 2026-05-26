Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Основной игрок Эпицентра не уверен, что останется в команде
Украина. Премьер лига
26 мая 2026, 09:16 | Обновлено 26 мая 2026, 09:25
737
0

Основной игрок Эпицентра не уверен, что останется в команде

Контракт опытного футболиста истекает 30 июня

26 мая 2026, 09:16 | Обновлено 26 мая 2026, 09:25
737
0
Основной игрок Эпицентра не уверен, что останется в команде
ФК Эпицентр. Евгений Запорожец

Как стало известно Sport.ua, центральный полузащитник Евгений Запорожец пока не знает, где будет играть в следующем сезоне. Его соглашение с «Эпицентром» заканчивается через месяц, а новый контракт до сих пор не подписан.

«На данный момент у меня нет для вас информации. Когда наступит ясность? Не знаю, процесс может затянуться», – сказал Запорожец нашему корреспонденту.

31-летний хавбек перешел в «Эпицентр» летом 2024 года на правах свободного агента из «Оболони». В прошлом году Запорожец вместе с каменчанами выиграл чемпионат Первой лиги. В завершившемся сезоне на его счету 28 матчей в УПЛ (20 – в стартовом составе) и 2 голевые передачи.

Напомним, что с 2014 по 2023 год Евгений Запорожец выступал за «Ингулец». Воспитанник днепровского футбола стал настоящей живой легендой этого клуба, пройдя с ним путь от любительского уровня до Премьер-лиги.

«Эпицентр» под руководством Сергея Нагорняка завершил дебютный сезон в УПЛ на десятом месте, набрав 32 очка.

Ранее стало известно, что полузащитник Андрей Беженар вскоре покинет клуб.

По теме:
Чернигов – Металлист Харьков. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Саленко объяснил вылет Жироны из Ла Лиги, заговорив о Ванате и Цыганкове
Экс-игрок Украины: «Главный вывод сезона – УПЛ нужно сократить»
Эпицентр Каменец-Подольский Евгений Запорожец чемпионат Украины по футболу инсайд Украинская Премьер-лига
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Скандал! Джейсон Стейтем вынес свой вердикт по бою Усик – Верховен
Бокс | 26 мая 2026, 07:11 12
Скандал! Джейсон Стейтем вынес свой вердикт по бою Усик – Верховен
Скандал! Джейсон Стейтем вынес свой вердикт по бою Усик – Верховен

Известный актер считает, что Рико обманули

Арда Туран определился с клубом, который будет возглавлять в новом сезоне
Футбол | 25 мая 2026, 10:51 4
Арда Туран определился с клубом, который будет возглавлять в новом сезоне
Арда Туран определился с клубом, который будет возглавлять в новом сезоне

Турецкий специалист останется в Украине, несмотря на интерес от «Фенербахче» и «Бешикташа»

В Британии поставили точку в карьере Усика
Бокс | 26.05.2026, 08:00
В Британии поставили точку в карьере Усика
В Британии поставили точку в карьере Усика
Ванат определился с новым клубом после катастрофы в Жироне
Футбол | 25.05.2026, 14:50
Ванат определился с новым клубом после катастрофы в Жироне
Ванат определился с новым клубом после катастрофы в Жироне
Апелляция Верховена, фиаско Ястремской, увольнения в Милане, вызов Бражка
Футбол | 26.05.2026, 08:30
Апелляция Верховена, фиаско Ястремской, увольнения в Милане, вызов Бражка
Апелляция Верховена, фиаско Ястремской, увольнения в Милане, вызов Бражка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Маркевич отреагировал на неназначение его главным тренером сборной Украины
Маркевич отреагировал на неназначение его главным тренером сборной Украины
25.05.2026, 08:00 18
Футбол
В Польше выступили с резким заявлением после боя Усик – Верховен
В Польше выступили с резким заявлением после боя Усик – Верховен
25.05.2026, 06:44 12
Бокс
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
26.05.2026, 07:34 4
Футбол
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
24.05.2026, 20:22
Бокс
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
24.05.2026, 16:39 50
Футбол
ГВОЗДИК: «Преимущество по очкам было у Верховена»
ГВОЗДИК: «Преимущество по очкам было у Верховена»
24.05.2026, 13:52 20
Бокс
Ребаланс в ЛЧ. Спортинг получил прямую путевку: известны 29 клубов
Ребаланс в ЛЧ. Спортинг получил прямую путевку: известны 29 клубов
25.05.2026, 10:35 2
Футбол
Стали известны судейские записки перед остановкой боя Усика и Верховена
Стали известны судейские записки перед остановкой боя Усика и Верховена
24.05.2026, 09:07 50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем