Виталий МИКОЛЕНКО: «Если Динамо меня не захочет, готов играть за ЛНЗ»
Защитник сборной Украины прокомментировал потенциальное возвращение в киевский клуб
Защитник английского «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал потенциальное возвращение в свой родной город Черкассы, где родился 29 мая 1999 года:
«Не думаю, что я вернусь в Черкассы, потому что большинство своей футбольной жизни я провел в «Динамо» Киев, с 12 лет. Если возвращаться в Украину, я хотел бы вернуться в родное «Динамо».
Однако если меня не захочет «Динамо», то я готов и за ЛНЗ играть», – признался Миколенко.
Миколенко выступает за «Эвертон» с января 2022 года и с тех пор провел 157 матчей в футболке английской команды, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативных передачи.
В нынешнем сезоне ЛНЗ впервые в своей истории завоевал медали элитного дивизиона, заняв второе место в турнирной таблице. Киевский клуб оказался на четвёртой позиции.
