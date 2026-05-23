  Эвертон определился с будущим Миколенко. Моейс сообщил, что ждет украинца
23 мая 2026, 14:37 |
Эвертон определился с будущим Миколенко. Моейс сообщил, что ждет украинца

Наставник английского клуба подтвердил, что стороны близки к продлению сотрудничества

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В воскресенье, 24 мая, состоится матч 38-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Эвертон». Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени.

Накануне этого противостояния главный тренер «ирисок» Дэвид Мойес отвеил на вопрос о будущем защитника сборной Украины Виталия Миколенко, контракт которого истекает 30 июня 2027 года.

Наставник английского клуба подтвердил, что стороны обсуждают продления сотрудничества: «Мы очень близки к этому с Мико», – сообщил 63-летний специалист.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, защитник останется в Премьер-лиге до 2029-го с возможностью пролонгации контракта еще на один сезон.

Миколенко выступает за «Эвертон» с января 2022 года и с тех пор провел 157 матчей в футболке английской команды, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативных передач.

