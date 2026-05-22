  4. Миколенко продлил контракт с Эвертоном. Романо раскрыл подробности
22 мая 2026, 14:32 | Обновлено 22 мая 2026, 14:51
Миколенко продлил контракт с Эвертоном. Романо раскрыл подробности

Украинец подписал контракт на три года с опцией продления на еще один сезон

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский защитник Виталий Миколенко продлил контракт с «Эвертоном». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Предыдущее соглашение между сторонами истекало уже по окончании текущего сезона. Новый контракт рассчитан до лета 2029 года с опцией продления еще на один год.

В текущем сезоне на счету Виталия Миколенко 35 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Эвертон трансферы продление контракта Виталий Миколенко трансферы АПЛ Фабрицио Романо
Даниил Кирияка Sport.ua
Комментарии 16
Можливо не топ гравець, але добротний, нормального рівня
Мабуть, один з не багатьох українських футболістів, хто до останнього і чесно відпрацьовує кожен фунт витраченого на нього.
Вест Хем -Миллуолл - топ-матч в Чемпионшипе будет
Поздравляем!💪🇺🇦 Но извини, тёзка, будем болеть против вас в матче жизни для шпор. Им победа нужней.
Почему никто не хочет спорить аргументами со мной? Я же специально сделал бейт на это. Только минусуете!!! 
от добра добра не ищут.
Эвертон это его уровень.
По яким статистичним даним? Розкажи скільки в нього обводок 1в1 за матч, скільки загострювальних дій? Це все має робити нормальний фулбек. Інші фулбеки розривають свої бровки, цей тільки віддає пас на ближнього, і то назад або поперек. В статистику це записується як "точний пас", оце ті самі його хороші статистичні дані? ЛОЛ. 
В захисних діях теж не сильно преуспіває. Бувають більш-менш вдалі матчі, але часто його вінгери суперника возять як дитину і з його флангу йдуть провали.
Мабуть один із найгірших крайніх захисників в АПЛ.
