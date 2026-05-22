Миколенко продлил контракт с Эвертоном. Романо раскрыл подробности

Украинский защитник Виталий Миколенко продлил контракт с «Эвертоном». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Предыдущее соглашение между сторонами истекало уже по окончании текущего сезона. Новый контракт рассчитан до лета 2029 года с опцией продления еще на один год.

В текущем сезоне на счету Виталия Миколенко 35 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.