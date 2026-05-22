Миколенко продлил контракт с Эвертоном. Романо раскрыл подробности
Украинец подписал контракт на три года с опцией продления на еще один сезон
Украинский защитник Виталий Миколенко продлил контракт с «Эвертоном». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Предыдущее соглашение между сторонами истекало уже по окончании текущего сезона. Новый контракт рассчитан до лета 2029 года с опцией продления еще на один год.
В текущем сезоне на счету Виталия Миколенко 35 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
🚨🔵 Vitalij Mykolenko signs new deal at Everton today. Understand it will be valid until June 2029 plus option for further year. pic.twitter.com/r8FzXYy7Ab— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 22, 2026
Эвертон это его уровень.
В захисних діях теж не сильно преуспіває. Бувають більш-менш вдалі матчі, але часто його вінгери суперника возять як дитину і з його флангу йдуть провали.