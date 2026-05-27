Байер определился с новым тренером. Это легенда Атлетико

Леверкузенский «Байер» ведет переговоры с бразильским специалистом Филипе Луисом, сообщает немецкий журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, «фармацевты» определили бывшего футболиста мадридского «Атлетико» (333 матча) в качестве приоритетной кандидатуры на должность главного тренера первой команды клуба.

Предыдущим местом работы Луиса был бразильский «Фламенго», во главе которого он провел 100 матчей и выиграл 8 трофеев. Специалиста уволили в марте 2026 года.

С сентября 2025 года «Байер» возглавляет датчанин Каспер Юльманд. С ним у руля команда финишировала на 6-м месте в турнирной таблице Бундеслиги 2025/26, набрав 59 очков в 34 турах чемпионата Германии.