Французский инсайдер – о Забарном и Сафонове: «В ПСЖ очень довольны»
Джамель высказался об отношениях украинского защитника и россиянина
Французский инсайдер Джамель заявил, что между украинским защитником ПСЖ Ильей Забарным и его российским одноклубником Матвеем Сафоновым нет конфликта.
«Внутри клуба это два замечательных профессионала. Между ними нет никакой напряженности, они счастливы в клубе и отлично вписались в раздевалку. «ПСЖ» также очень доволен их преданностью делу», – цитирует Джамеля VIPSG.
В текущем сезоне Забарный сыграл на клубном уровне 36 матчей, в которых он отличился одним забитым голом. Контракт Ильи с ПСЖ рассчитан до лета 2030 года.
