Французский инсайдер – о Забарном и Сафонове: «В ПСЖ очень довольны»

Французский инсайдер Джамель заявил, что между украинским защитником ПСЖ Ильей Забарным и его российским одноклубником Матвеем Сафоновым нет конфликта.

«Внутри клуба это два замечательных профессионала. Между ними нет никакой напряженности, они счастливы в клубе и отлично вписались в раздевалку. «ПСЖ» также очень доволен их преданностью делу», – цитирует Джамеля VIPSG.

В текущем сезоне Забарный сыграл на клубном уровне 36 матчей, в которых он отличился одним забитым голом. Контракт Ильи с ПСЖ рассчитан до лета 2030 года.

Ранее во Франции рассказали об отношениях Забарного и Сафонова.