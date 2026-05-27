27 мая 2026, 13:33 | Обновлено 27 мая 2026, 13:42
Хозяева мундиаля. США назвали состав на ЧМ-2026: Пулишич, Маккени и другие

Американцы попытаются удивить футбольное сообщество

Сборная США по футболу во главе с тренером Маурисио Почеттино объявила окончательную заявку из 26 футболистов на домашний чемпионат мира, который также примут Мексика и Канада.

Особое внимание в составе американцев будут привлекать форвард «Монако» Фоларин Балогун, а также полузащитники Кристиан Пулишич из «Милана» и Уэстон Маккенни из «Ювентуса».

На домашнем мундиале США будет играть в группе D против Турции, Австралии и Парагвая.

Заявка сборной США на ЧМ-2026:

Вратари: Крис Брэди («Чикаго Файр»), Мэтт Фриз («Нью-Йорк Сити»), Мэтт Тёрнер («Нью-Инглэнд Революшн»).

Защитники: Алекс Фримен («Вильярреал»), Энтони Робинсон («Фулхэм»), Остин Трасти («Селтик»), Крис Ричардс («Кристал Пэлас»), Марк Маккензи («Тулуза»), Сержиньо Дест (ПСВ), Тим Рим («Шарлотт»), Майлз Робинсон («Цинциннати»), Джозеф Скелли («Боруссия» Менхенгладбах).

Полузащитники: Максимилиан Арфстен («Коламбус Крю»), Бренден Ааронсон («Лидс»), Кристиан Рольдан («Сиэтл Саундерс»), Джованни Рейна («Боруссия» Менхенгладбах), Себастьян Берголтер («Ванкувер»), Малик Тилльман («Байер»), Тайлер Адамс («Борнмут»), Уэстон Маккенни («Ювентус»), Алекс Сендехас («Америка»), Кристиан Пулишич («Милан»), Тимоти Веа («Марсель»).

Нападающие: Фоларин Балогун («Монако»), Хаджи Райт («Ковентри»), Рикардо Пепи (ПСВ).

США має суперкоманди майже в кожному виді спорту, які неодноразово ставали чемпіонами світу і олімпіад. Сокер - чи не єдиний вид спорту де американці не можуть нічого виграти. І не зможуть найближчим часом. 1\4 буде для них успіхом.
