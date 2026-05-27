  ОФИЦИАЛЬНО. Претенденты на победу? Марокко назвало заявку на ЧМ
27 мая 2026, 00:17 | Обновлено 27 мая 2026, 00:18
ОФИЦИАЛЬНО. Претенденты на победу? Марокко назвало заявку на ЧМ

Мохамед Уаби определился с составом на турнир

Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Марокко Мохамед Уаби назвал список из 26 футболистов, вызванных в национальную команду на чемпионат мира 2026.

10 из 11 игроков, вышедших в стартовом составе в финале Кубка африканских наций этого года, включены в заявку, в том числе капитан – Ашраф Хакими. Единственным отсутствующим стал 32-летний Адам Мазина, который восстанавливается после травмы.

Марокко дошло до полуфинала чемпионата мира 2022 года, став первой африканской сборной, которой это удалось. Также «Атласные львы» стали чемпионами КАН 2026 года, несмотря на поражение в финале от Сенегала 1:0, которое впоследствии было отменено.

Тогдашний главный тренер команды Валид Реграги подал в отставку в марте. Менее чем за четыре месяца до старта мундиаля его заменил Мохамед Уаби, который годом ранее со сборной Марокко U-20 выиграл чемпионат мира.

«Атласные львы» начнут выступление на чемпионате мира 13 июня матчем против Бразилии, а также сыграют со Шотландией и Гаити в группе C.

Заявка сборной Марокко на ЧМ-2026:

Вратари: Яссин Буну (Аль-Хиляль), Минир Эль Каджуй (РС Беркан), Ахмед Реда Тагнаути (Асфар).

Защитники: Нуссаир Мазрауи (Манчестер Юнайтед), Анасс Салах-Эддин (ПСВ), Юссеф Белламари (Аль-Ахли), Ашраф Хакими (Пари Сен-Жермен), Закария Эль Оуахди (КРК Генк), Чади Риад (Кристал Пэлас), Наеф Агерд (Марсель), Редуан Халхал (КВ Мехелен), Иса Диоп (Фулхэм).

Полузащитники: Самир Эль Морабет (Страсбур), Аюбу Буадди (Лилль), Нил Эль Аянауи (Рома), Софьян Амрабат (Реал Бетис), Аззедин Унахи (Жирона), Билал Эль Ханнус (Штутгарт), Исмаил Саибари (ПСВ).

Нападающие: Абдессамад Эззалзули (Реал Бетис), Чемсдин Талби (Сандерленд), Софьян Рагими (Аль-Айн), Аюб Эль Кааби (Олимпиакос), Брахим Диас (Реал Мадрид), Яссин Гессиме (Страсбур), Аюбе Амаимуни (Айнтрахт Франкфурт).

