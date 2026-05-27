Юлия Стародубцева – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 мая украинская тенниситка Юлия Стародубцева (WTA 55) продолжит выступления на Открытом чемпионате Франции 2026.

Во втором раунде украинка сыграет против второй ракетки мира Елены Рыбакиной (Казахстан). Поединок начнется вторым запуском на корте имени Сюзан Ленглен после игры Хачанов – Трунгулетти. Ориентировочное время начала встречи – 14:00 по Киеву.

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в третьем круге поборется либо с Хейли Баптист, либо с Ван Сию.

