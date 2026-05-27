ОФИЦИАЛЬНО. Замена Нойера? Игрок сборной Германии вернулся в Баварию

Немецкий клуб «Штутгарт» официально объявил об уходе 29-летнего вратаря Александера Нюбеля по окончании сезона 2025/26.

Срок аренды голкипера завершился, а «швабы» не смогли договориться с «Баварией» о дальнейшем пребывании вратаря в команде.

На протяжении последних трех лет Нюбель защищал цвета «Штутгарта», проведя 129 матчей.

Вместе с клубом голкипер стал обладателем Кубка Германии в сезоне 2024/25. Повторить достижение «швабы» могли и в этом сезоне, однако в финале команда уступила «Баварии» (0:3).

Александер в статусе молодого таланта перебрался в «Баварию» в 2020 году из «Шальке». Один сезон в составе мюнхенцев оказался не самым удачным для вратаря, поэтому «Бавария» сначала отправила игрока в двухлетнюю аренду в «Монако», а затем – на три года в «Штутгарт».

На счету Нюбеля всего четыре сыгранных матча в составе «Баварии» и три завоёванных трофея: Бундеслига, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Германии.