ОФИЦИАЛЬНО. Замена Нойера? Игрок сборной Германии вернулся в Баварию
Аренда Александера Нюбеля в «Штутгарте» подошла к завершению
Немецкий клуб «Штутгарт» официально объявил об уходе 29-летнего вратаря Александера Нюбеля по окончании сезона 2025/26.
Срок аренды голкипера завершился, а «швабы» не смогли договориться с «Баварией» о дальнейшем пребывании вратаря в команде.
На протяжении последних трех лет Нюбель защищал цвета «Штутгарта», проведя 129 матчей.
Вместе с клубом голкипер стал обладателем Кубка Германии в сезоне 2024/25. Повторить достижение «швабы» могли и в этом сезоне, однако в финале команда уступила «Баварии» (0:3).
Александер в статусе молодого таланта перебрался в «Баварию» в 2020 году из «Шальке». Один сезон в составе мюнхенцев оказался не самым удачным для вратаря, поэтому «Бавария» сначала отправила игрока в двухлетнюю аренду в «Монако», а затем – на три года в «Штутгарт».
На счету Нюбеля всего четыре сыгранных матча в составе «Баварии» и три завоёванных трофея: Бундеслига, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Германии.
Ein letztes Mal „Nübel, Nübel, Nübel!“— VfB Stuttgart 1893 (@VfB) May 27, 2026
Nach drei erfolgreichen Spielzeiten endet die Leihe von Alexander Nübel beim VfB. Wir sagen: „Danke, Alex, für die gemeinsame Zeit!“
Zur Meldung: https://t.co/3Gn13YOyKZ#VfB | #VfB1893 pic.twitter.com/88aBWUVuB8
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В случае неудачи в Лиге Европы Динамо тоже может сыграть в Лиге конференций
Главный тренер ЛНЗ расхвалил Алиссона