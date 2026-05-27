Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Замена Нойера? Игрок сборной Германии вернулся в Баварию
Германия
27 мая 2026, 12:36 | Обновлено 27 мая 2026, 12:38
103
0

ОФИЦИАЛЬНО. Замена Нойера? Игрок сборной Германии вернулся в Баварию

Аренда Александера Нюбеля в «Штутгарте» подошла к завершению

27 мая 2026, 12:36 | Обновлено 27 мая 2026, 12:38
103
0
ОФИЦИАЛЬНО. Замена Нойера? Игрок сборной Германии вернулся в Баварию
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Нюбель

Немецкий клуб «Штутгарт» официально объявил об уходе 29-летнего вратаря Александера Нюбеля по окончании сезона 2025/26.

Срок аренды голкипера завершился, а «швабы» не смогли договориться с «Баварией» о дальнейшем пребывании вратаря в команде.

На протяжении последних трех лет Нюбель защищал цвета «Штутгарта», проведя 129 матчей.

Вместе с клубом голкипер стал обладателем Кубка Германии в сезоне 2024/25. Повторить достижение «швабы» могли и в этом сезоне, однако в финале команда уступила «Баварии» (0:3).

Александер в статусе молодого таланта перебрался в «Баварию» в 2020 году из «Шальке». Один сезон в составе мюнхенцев оказался не самым удачным для вратаря, поэтому «Бавария» сначала отправила игрока в двухлетнюю аренду в «Монако», а затем – на три года в «Штутгарт».

На счету Нюбеля всего четыре сыгранных матча в составе «Баварии» и три завоёванных трофея: Бундеслига, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Германии.

По теме:
Штутгарт закрыл судебный конфликт с букмекерской компанией
Де Брюйне, Джеко, Осимхен. Известнейшие игроки, выступавшие за Вольфсбург
Не всё решают деньги. Вольфсбург установил новый антирекорд Бундеслиги
Александер Нюбель Штутгарт Бавария аренда игрока чемпионат Германии по футболу Бундеслига Мануэль Нойер
Андрей Витренко Источник: ФК Штутгарт
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лига конференций. Стали известны потенциальные соперники ЛНЗ и Полесья в Q2
Футбол | 26 мая 2026, 14:23 19
Лига конференций. Стали известны потенциальные соперники ЛНЗ и Полесья в Q2
Лига конференций. Стали известны потенциальные соперники ЛНЗ и Полесья в Q2

В случае неудачи в Лиге Европы Динамо тоже может сыграть в Лиге конференций

«Вне конкуренции». Пономарев назвал лучшего игрока УПЛ
Футбол | 27 мая 2026, 12:15 0
«Вне конкуренции». Пономарев назвал лучшего игрока УПЛ
«Вне конкуренции». Пономарев назвал лучшего игрока УПЛ

Главный тренер ЛНЗ расхвалил Алиссона

Лунин принял решение о своем будущем после прихода Моуриньо
Футбол | 27.05.2026, 09:13
Лунин принял решение о своем будущем после прихода Моуриньо
Лунин принял решение о своем будущем после прихода Моуриньо
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
Бокс | 27.05.2026, 04:32
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
Футбол | 27.05.2026, 09:36
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Игорь Суркис сделал официальное заявление о донецком Шахтере
Игорь Суркис сделал официальное заявление о донецком Шахтере
26.05.2026, 00:08 1
Футбол
Ванат определился с новым клубом после катастрофы в Жироне
Ванат определился с новым клубом после катастрофы в Жироне
25.05.2026, 14:50 13
Футбол
ЧМ по хоккею. Важная победа сборной США и главная сенсация турнира
ЧМ по хоккею. Важная победа сборной США и главная сенсация турнира
26.05.2026, 00:01 2
Хоккей
В Британии поставили точку в карьере Усика
В Британии поставили точку в карьере Усика
26.05.2026, 08:00 3
Бокс
Костюк определился с футболистами, которые не нужны Динамо
Костюк определился с футболистами, которые не нужны Динамо
26.05.2026, 10:10 2
Футбол
Арда Туран определился с клубом, который будет возглавлять в новом сезоне
Арда Туран определился с клубом, который будет возглавлять в новом сезоне
25.05.2026, 10:51 4
Футбол
5 причин, почему Усик в бою с Верховеном был не лучшей версией себя
5 причин, почему Усик в бою с Верховеном был не лучшей версией себя
25.05.2026, 16:41 50
Бокс
Рефери боя Усик – Верховен сделал откровенное признание
Рефери боя Усик – Верховен сделал откровенное признание
26.05.2026, 14:40 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем