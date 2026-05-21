ОФИЦИАЛЬНО. Возвращение Нойера. Германия объявила заявку на чемпионат мира

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн назвал список из 26 футболистов, вызванных в национальную команду на чемпионат мира 2026.

Главной новостью стало возвращение в состав Мануэля Нойера, несмотря на то, что вратарь «Баварии», которому уже 40 лет, завершил карьеру в сборной в 2024 году и еще в прошлом месяце заявлял, что не планирует возвращаться.

Также в состав попал Лерой Сане, который сейчас играет за «Галатасарай». В то же время в заявку не были включены форвард «Милана» Никлас Фюллькруг, вингеры «Штутгарта» Крис Фюрих и дортмундской «Боруссии» – Карим Адейеми. Из-за травмы на мундиаль не сможет поехать атакующий игрок «Баварии» Серж Гнабри.

Немцы начнут подготовку дома и сыграют с Финляндией в Майнце 31 мая, а затем проведут последний подготовительный матч против США в Чикаго 6 июня.

Германия начнет турнир матчем против Кюрасао в Хьюстоне 14 июня, далее ее ожидают игры с Кот-д’Ивуаром (Торонто, 20 июня) и Эквадором (Нью-Джерси, 25 июня) в группе E.

Заявка сборной Германии на ЧМ-2026:

Вратари: Мануэль Нойер (Бавария Мюнхен), Оливер Бауманн (Хоффенхайм), Александр Нюбель (Штутгарт)

Защитники: Йозуа Киммих (капитан, «Бавария), Нико Шлоттербек (Боруссия» Дортмунд), Давид Раум (РБ Лейпциг), Йонатан Та (Бавария), Вальдемар Антон (Боруссия» Дортмунд), Антонио Рюдигер (Реал Мадрид), Натаниэль Браун (Айнтрахт Франкфурт), Малик Тиау (Ньюкасл Юнайтед)

Полузащитники: Джамал Мусиала (Бавария), Флориан Вирц (Ливерпуль), Леннарт Карл (Бавария), Анджело Штиллер (Штутгарт), Александар Павлович (Бавария), Леон Горецка (Бавария), Лерой Сане (Галатасарай), Феликс Нмеча (Боруссия Дортмунд), Надием Амири (Майнц), Паскаль Гросс (Брайтон)

Нападающие: Кай Хаверц (Арсенал), Дениз Ундав (Штутгарт), Джейми Левелинг (Штутгарт), Ник Вольтемаде (Ньюкасл Юнайтед), Максимилиан Байер (Боруссия Дортмунд)