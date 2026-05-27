  4. Не стало экс-нападающего Днепра
27 мая 2026, 11:26 | Обновлено 27 мая 2026, 12:15
Не стало экс-нападающего Днепра

На 58-м году жизни умер Сергей Думенко

Из жизни ушел экс-нападающий «Днепра» Сергей Думенко.

Бывший украинский футболист ушел из жизни в возрасте 58 лет. В 2020 году Сергей Думенко находился в прединфарктном состоянии, после которого его здоровье значительно ослабло.

В чемпионате Украины Сергей Думенко провел 68 матчей, за которые успел отличиться 13 забитыми мячами. В Кубке Украины на поле вышел 13 раз, забил 4 раза, в Кубке УЕФА 3 поединка, без голов.

На протяжении своей карьеры Сергей Думенко также защищал цвета таких украинских клубов как «Полиграфтехника», «Николаев», и мариупольский «Металлург».

